Одразу 5 причин: чому в Україні дорожчає часник

Менше 125 гривень за кіло не знайти

Вартість українського часнику вже який рік поспіль тримається на досить високому рівні. Його ціна змінюється щомісяця і на це є декілька причин.

Найдорожчу пропозицію цього овочу дає Megamarket, а найдешевшу — Novus. Про це мовиться на сайті Мінфін.

Поточна вартість часнику в Україні

Згідно з їх даними, Metro пропонує овоч за ціною 131,15 грн, Auchan продає часник за 139,00 грн. У Novus він лежить на полиці з цінником 125,00 грн, а у Varus — 129,90. Водночас найдорожчий товар знаходиться у Megamarket — 143,90 грн. Середня його вартість на січень складає 133,79 грн.

Хоча у минулому місяці, щоб купити часник українець мав витратити в середньому 128,78 грн за кіло.

Що кажуть експерти

Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович розповіла "Телеграфу" про основні причини здорожчання часнику.

Вона звернула свою увагу на тому, що загальна площа під насадженнями впродовж кількох років скорочується та фермери поступово закладали великі обсяги якісної продукції на зберігання, аби дочекатись здорожчання. Підвищення цін також було спровоковано активізацією попиту, ростом вартості на виробництво та енергоносіїв, а також коливанням курсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з популярних овочів в Україні б'є ціновий рекорд. Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович розповіла, що стало причиною здорожчання.