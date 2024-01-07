После праздников в магазинах взлетели цены на продукты: что подорожало почти на 50 гривен

Больше всего изменился ценник на один из овощей

После новогодних праздников в крупных украинских супермаркетах взлетели цены на некоторые продукты, которые пользуются популярностью у покупателей. Речь идет о куриных яйцах, пшеничном хлебе, розовых помидорах и домашнем сале.

По данным сайта Минфина, больше всего в первом месяце этого года повысились цены на розовые помидоры. Разница составляет около 50 гривен.

Цены на куриные яйца

В январе десяток яиц продают в магазинах в среднем по 63,40 грн/кг. Месяцем ранее их цена составляла 60,01. Пачка на 18 штук подорожала со 109,17 до 116,27 грн. А пачка из 30 штук сейчас обойдется в среднем в 199,60. В декабре продукт стоил 190,22.

Пшеничный хлеб

В период с декабря по январь белый пшеничный хлеб (нарезной) подорожал с 32,93 до 37,63 гривны за 600 г. Таким образом, разница в цене составила почти пять гривен в месяц.

Розовые помидоры

В январе резко взлетели цены на розовые помидоры, в то время как красные помидоры подешевели. Сейчас овощи продают в среднем по цене 143,90. В декабре ценник на эти помидоры был 97,44. Таким образом, разница составила 46,46 грн.

Сало домашнее

Это еще один продукт, значительно взлетевший в цене в начале 2024 года. Теперь килограмм домашнего сала можно купить по цене 259 гривен. В декабре его продавали по 245,44. То есть за месяц цена изменилась на 13,56. Соленое сало в свою очередь наоборот подешевело в январе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине упадут цены на гречку, рис и пшено, а хлебобулочные товары будут постепенно дорожать. Стало известно, когда начнут меняться цены.