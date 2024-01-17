Пішла з дому і не повернулася: на Київщині розшукують жінку (фото, прикмети)

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

В Обухівському районі Київської області зникла 45-річна Олена Горгуль, яка 29 грудня минулого року вийшла з дому і досі не повернулася. Про зникнення доньки повідомила в поліцію мати зниклої жінки.

Наразі пошуками Олени Горгуль займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих також просять допомогти у пошуках зниклої жінки.

Відомо, що 45-річна жінка проживала у Ржищові Київської області. Вона пішла з дому у невідомому напрямку та зникла. З рідними та близька на зв’язок жінка не виходить. Її місцезнаходження наразі не встановлено.

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, повної тілобудови, короткострижене волосся темного кольору.

Була одягнута: куртка темно-синього кольору з червоними вставками, темно-сині джинси, взуття темного кольору.

При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваної правоохоронці просять негайно повідомити спецлінію "102" або Обухівське управління поліції Київщини за номером: + 380(68)-115-96-84.

Жінка зникла у Ржищеві

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