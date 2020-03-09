Серіал "Відіграти назад" з Ніколь Кідман: тизер і сюжет (Відео)

Режисеркою серіалу стала Сюзанна Бір, відома успішними кінопроєктами "Пташиний короб", "Помста", "Серена". Вона майстерно екранізувала роман Жана Ханффа Кореліца "Ти повинен був знати".
В основі сюжету серіалу "Відіграти назад" – життя успішної психотерапевтки Грейс Сакс, яку зіграла Ніколь Кідман.
Жінка є популярною у США та готується до випуску авторської книги. Здавалось би, все в її житті ідеально: коханий чоловік Джонатан завжди поряд і син, який навчається в приватній елітній школі Нью-Йорка.
Однак незадовго до видання книги все життя Грейс кардинально змінюється.
Моторошне зникнення коханого і ланцюжок жахливих одкровень змушують психотерапевтку забути про власні ж поради у подібних випадках. Грейс Сакс повинна буде врятувати своє життя та сина, забувши про минуле.
Прем'єра запланована на 10 травня 2020 року.
Головні ролі у серіалі "Відіграти назад" виконали: