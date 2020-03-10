"Легенда про Зеленого лицаря": сюжет і трейлер

Днями у мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" (The Green Knight), який поступово підкорює ютуб.
Відомо, що кінострічка допоможе глядачам по-іншому подивитись на класичну легенду з артурівського циклу про Гавейна. Сюжет фільму "Легенда про Зеленого лицаря" заснований на подорожі головного героя – безрозсудного і впертого племінника Короля Артура. Він хоче битись із Зеленим лицарем та довести свою цінність в очах родини і королівства. Однак мандрівка допоможе Гавейну поборотися зі спокусами тіла і духу, примарами, злодіями і інтриганами, яких він зустріне на своєму шляху.
Режисером фентезійної кінострічки виступив американець Девід Лоурі. Саме він майстерно втілив історію популярної легенди, яка датована XIV століттям. Приголомшує і акторський склад кінострічки, який підвищує рейтинг фільму.
Головні герої та ролі:
Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 11 червня 2020 року. А от у світі дебютні покази пройдуть з 29 травня.