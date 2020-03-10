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"Легенда про Зеленого лицаря": сюжет і трейлер

"Легенда про Зеленого лицаря": сюжет і трейлер
12:48 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Кіномани в очікуванні нового фентезійного фільму. якому вже пророкують чималий успіх.

Днями у мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Легенда про Зеленого лицаря" (The Green Knight), який поступово підкорює ютуб.

Відомо, що кінострічка допоможе глядачам по-іншому подивитись на класичну легенду з артурівського циклу про Гавейна. Сюжет фільму "Легенда про Зеленого лицаря" заснований на подорожі головного героя – безрозсудного і впертого племінника Короля Артура. Він хоче битись із Зеленим лицарем та довести свою цінність в очах родини і королівства. Однак мандрівка допоможе Гавейну поборотися зі спокусами тіла і духу, примарами, злодіями і інтриганами, яких він зустріне на своєму шляху.

Режисером фентезійної кінострічки виступив американець Девід Лоурі. Саме він майстерно втілив історію популярної легенди, яка датована XIV століттям. Приголомшує і акторський склад кінострічки, який підвищує рейтинг фільму.

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Головні герої та ролі: 

  • Дев Патель – професор Гавейн
  • Алісія Вікандер – леді Ессель
  • Джоел Едгертон – лорд
  • Саріта Чоудрі – мати
  • Шон Харріс – король
  • Кейт Дікі – королева
  • Ралф Айнесон – Зелений лицар

Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 11 червня 2020 року. А от у світі дебютні покази пройдуть з 29 травня.

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Все по темі:

Сериал, Трейлер, Сюжет, Фэнтези, Афиша, Прем'єра, Кіномани, Легенда про Зеленого лицаря, The Green Knight.
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