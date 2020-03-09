Якщо ретельно доглядаєш за волоссям, бери незмивні засоби

Новини шоу бізнесу:Що являють собою незмивні засоби по догляду за волоссям і в чому їх перевага над звичайними бальзами.

Волосся це натуральна прикраса кожної жінки. Але тільки красиве і доглянуте волосся буде по-справжньому прикрашати. Індустрія косметичних засобів зростає з кожним днем і часом взагалі не зрозуміло для чого той чи інший засіб.

Спробуємо розібратися, що собою являють сучасні незмивні засоби по догляду за волоссям і чим вони краще звичайних бальзамів ополіскувачів.

Звичайний ополіскувач кремоподібної текстури. Служить для живлення і зволоження посіченого волосся, полегшуючи його розчісування, надає волоссю блиск і еластичність. Застосовують ополіскувачі відразу після миття голови, залишаючи на кілька хвилин на волоссі, а потім змивають.

Незмивні засоби, як вже зрозуміло з назви змивати не потрібно. Вони, так само як і ополіскувачі, живлять і зволожують волосся, надають блиск і полегшують розчісування.

Завдяки тому, що незмивні засоби знаходяться на волоссі аж до наступного миття, вони продовжують доглядати за волоссям більш тривалий час, також захищають від впливу зовнішніх факторів (сонця, вітру, дощу) протягом дня.

Незмивні кондиціонери можна використовувати і між миттям голови, як щоденний догляд і стайлінговий засіб.

Крім того, незмивні засоби розгладжують кучері. Власниці пишної і неслухняної шевелюри знають, яка це проблема надати правильну форму кучерявій зачісці, незмивні кондиціонери роблять кучері більш окресленими і акуратними.

Незмивні засоби можна використовувати і для жирного волосся, вони не обтяжать і не додадуть зайвого «жиру», як звичайні ополіскувачі, а лише розгладять і наситять вітамінами. У таких випадках використовують, спрей кондиціонер.

На фарбоване волосся незмивні засоби теж впливають. Крім догляду та живлення, ці засоби, при постійному застосуванні, довше зберігають первинний колір і яскравість, навіть через місяць після фарбування, створюючи ніби захисну плівку на волоссі.

Підіб'ємо підсумок: незмивні кондиціонери, спреї, емульсії, сироватки підходять всім типам волосся і можуть застосовуватися як відразу після миття голови, так і між миттям. Попри чутки «незмивайки» не роблять волосся жирним, при цьому живлять вітамінами і захищають протягом всього дня.

Але варто відзначити, що якщо передбачається застосовування в зачісці рясної кількості мусу, гелю або лаку, то від незмивного засобу краще відмовитися, оскільки він може тільки перешкодити стійкості укладання.