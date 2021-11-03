У Кривому Розі патрульні набрали хабарів на три мільйони: фото та відео затримання

Усього було зафіксовано понад сотню епізодів отримання неправомірної вигоди.

У рідному місті президента України Кривому Розі (Дніпропетровська область) співробітники поліції та ДБР затримали щонайменше вісім патрульних поліцейських за отримання хабарів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро оперативний".

"За попередньою інформацією, поки затримали вісім правоохоронців, більшість із них — із сектора реагування патрульної поліції", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що за вказаними співробітниками стежили близько чотирьох місяців і за цей час було задокументовано понад сотню епізодів отримання неправомірної вигоди.

За оцінками, таким чином, за цей час вони отримали близько трьох мільйонів гривень.

У каналі також виклали відео з моменту затримання.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні напередодні неадекватний наркозалежний чоловік взяв заручників у двох сусідніх магазинах. В обох випадках він накидався на продавчинь із ножем.

Зловмисника вдалося затримати поліцейським, тепер він може вирушити за ґрати на строк до 15 років. Продавчині в інциденті не постраждали