Рус

У Кривому Розі патрульні набрали хабарів на три мільйони: фото та відео затримання

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
209
Затримання патрульних у Кривому Розі Новина оновлена 03 листопада 2021, 14:44
Затримання патрульних у Кривому Розі

Усього було зафіксовано понад сотню епізодів отримання неправомірної вигоди.

У рідному місті президента України Кривому Розі (Дніпропетровська область) співробітники поліції та ДБР затримали щонайменше вісім патрульних поліцейських за отримання хабарів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро оперативний".

"За попередньою інформацією, поки затримали вісім правоохоронців, більшість із них — із сектора реагування патрульної поліції", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що за вказаними співробітниками стежили близько чотирьох місяців і за цей час було задокументовано понад сотню епізодів отримання неправомірної вигоди.

За оцінками, таким чином, за цей час вони отримали близько трьох мільйонів гривень.

У каналі також виклали відео з моменту затримання.

Як повідомлялося раніше, у Херсоні напередодні неадекватний наркозалежний чоловік взяв заручників у двох сусідніх магазинах. В обох випадках він накидався на продавчинь із ножем.

Зловмисника вдалося затримати поліцейським, тепер він може вирушити за ґрати на строк до 15 років. Продавчині в інциденті не постраждали

Теги:
#Поліція #Дніпропетровська область #Затримання #Кривий Ріг
На протесті багато учасників — без масок
Київ
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На протесті багато учасників — без масок
Противники вакцинації від COVID-19 перекрили центр Києва, проїхати неможливо (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Кабмін України може суттєво оновитися
Нардепів поставили перед фактом: хто з міністрів вилетить із Кабміну вже цього тижня
Дата публікації
Категорія
В аварії у Харкові загинув 58-річний Ігор Носов
"Це не ДТП, а вбивство": дочка загиблого в аварії з Колею Харківським
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Розшукуваний хакер, який навчався у Туреччині – з ким зустрічався Антон Поляков перед смертю
Дата публікації
Категорія
Лікарня
Простий аналіз крові може вказати на запалення легень при COVID-19