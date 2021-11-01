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У Херсоні чоловік влаштував два напади із взяттям заручників за один ранок (фото, відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Чоловік погрожував жінкам ножем Новина оновлена 01 листопада 2021, 15:21
Чоловік погрожував жінкам ножем

Дві жінки опинилися в заручниках у Херсоні практично одночасно.

За даними прес-служби Національної поліції України в Херсонській області, вранці у суботу, 30 жовтня, в одному з караоке-барів чоловік взяв у заручники 26-річну дівчину, при цьому приставив ніж до її горла та погрожував їй. Свідки події розповіли, що чоловік почав поводитись неадекватно вже в той момент, коли зайшов до закладу.

Залишивши приміщення, чоловік відпустив дівчину і пішов до сусідньої крамниці, в якій також узяв заручника – продавчиню магазину, якою він теж приставив ніж до горла.

Чоловік у Херсоні приставив ніж до горла заручниць
Чоловік у Херсоні приставив ніж до горла заручниць

Але й на цьому історія не закінчилась. Перша постраждала вирішила пошкодувати продавчиню магазину та вмовила зловмисника взяти її назад у заручники, в обмін на знайому. Поки співробітники поліції, які прибули на місце події, вели переговори з чоловіком, дівчині вдалося втекти. Після цього правоохоронці затримали нападаючого.

Жертва херсонського загарбника
Жертва херсонського загарбника

Тимчасово виконувач обов’язків керівника обласного управління поліції розповів, що зловмисником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель. Наразі чоловіка утримують в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» та ч. 2 ст. 147 "захоплення заручників" Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Росія захопила членів місії ОБСЄ на Донбасі і вимагала звільнити її громадянина Андрія Косяка, якого затримали військовослужбовці України під час розвідки позицій ЗСУ.

Теги:
#Поліція #Заручники #Херсон
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