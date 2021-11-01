В Херсоне мужчина устроил два нападения с взятием заложников за одно утро (фото, видео)

Две женщины оказались в заложниках в Херсоне практически в одно и то же время

Согласно данным пресс-службы Национальной полиции Украины в Херсонской области, утром в субботу, 30 октября, в одном из караоке-баров мужчина взял в заложники 26-летнюю девушку, при этом приставил нож к ее горлу и угрожал ей. Свидетели происшествия рассказали, что мужчина начал вести себя неадекватно уже в тот момент, когда зашел в заведение.

Покинув помещение, мужчина отпустил девушку и пошел в соседний магазин, в котором также взял заложника – продавщицу магазина, которой он тоже приставил нож к горлу.

Мужчина в Херсоне приставил нож к горлу заложниц

Но и на этом история не закончилась. Первая пострадавшая решила пожалеть продавщицу магазина и уговорила злоумышленника взять ее обратно в заложники, в обмен на знакомую. Пока прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вели переговоры с мужчиной, девушке удалось убежать. После этого правоохранители задержали нападающего.

Жертва херсонского захватчика

Временно исполняющий обязанности руководителя областного управления полиции рассказал, что злоумышленником оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель. Сейчас мужчину удерживают в изоляторе временного содержания. Ему объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 «Хулиганство» и ч. 2 ст. 147 «захват заложников» Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному может грозить 15 лет заключения.

Напомним, Россия захватила членов миссии ОБСЕ на Донбассе и потребовала освободить ее гражданина Андрея Косяка, который был задержан военнослужащими Украины во время разведки позиций ВСУ.