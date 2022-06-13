Окупанти потужно обстріляли житлові будинки під Кривим Рогом, є жертва (фото)

Мінімум п’ять людей потрапили до лікарень

У ніч проти понеділка, 13 червня, російські військові серйозно обстріляли забороненими касетними боєприпасами житлові багатоповерхівки Зеленодольська Дніпропетровської області та прилеглі райони.

За різними даними від місцевої влади, загинула одна жінка, ще щонайменше п’ятеро людей постраждали. Ситуацію у регіоні оцінюють як дуже напружену.

Зазначається, що під обстріл потрапив як Зеленодольськ, так і Велика Костромка, ці населені пункти регулярно обстрілюються майже з перших тижнів війни, проте зазвичай обходиться без жертв.

Від Зеленодольська до Кривого Рогу лише 50 кілометрів

У Зеленодольську удар був по центру міста, були попадання прямо в квартири, стріляли касетними боєприпасами з "Ураганів", загинула жінка 1976 року народження, повідомляє мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук пише, що ще три жінки та двоє чоловіків постраждали, вони госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу Великої Костромки були пошкоджені лінії електро- та газопостачання, сталася пожежа, але обійшлося без жертв.

"Найнапруженіша ніч", — підсумував усі ці новини керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Криворізьке видання "Свої" показало фото наслідків обстрілу:

Обстріляли самий центр Зеленодольська

Сталася велика пожежа

Були прямі влучення в квартири

Як повідомляв "Телеграф", напередодні також стало відомо про просування ворога на Харківському напрямку.