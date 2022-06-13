Ворог просунувся під Харковом і цілиться на захід (мапа)

Ворог активізувався на околицях Попасної

Російським військам в Україні вдалося просунутися у кількох напрямках. У Сєвєродонецьку на Луганщині українських військових відтіснили із центру міста, йдуть запеклі бої. Українських військових обстрілюють із артилерії у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Тошківці.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, окупантам вдалося провести успішну атаку на Харківщині. Російські війська намагаються відтіснити українські сили від державного кордону з росією.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Штурм ворога був направлений із Тернової до Ізбицького, частково був успішний. Окупанти закріпилися на його північній околиці. На схід від Старого Салтова біля Петрівки замінували можливі шляхи контрнаступу українських підрозділів. Біля Шестакового літав безпілотник ворога.

Напрям атаки росіян у Харківській області

На Слов’янськ продовжуються спроби наступу – окупанти штурмують Долину, Богородичне. Окупанти замінили близько 100 одиниць пошкодженої броньованої та автотехніки. Лиманський напрямок був без активних боїв, обстріли продовжуються в Маяках (10 км від Слов’янська на північ) та в Серебрянці (5 км на північний схід від Сіверська).

Окупанти стягують сили на Донецькому напрямку у бік Кремінної та Старобільська. Перемістили понад 80 одиниць, включаючи важку бронетехніку та артилерію. Атака на Сєвєродонецьк триває, війська в Лисичанську та Сєвєродонецьку ворог намагається оточити, заблокувавши також сполучення з Бахмутом. На околицях цього населеного пункту окупанти атакували Врубівку, знову наступають в районі Золотого.

Ворог атакував із кількох напрямків

Російські війська намагаються закріпитися на рубежі Роти-Миронівка та покращити тактичне становище захопивши висоти в районах Кодеми та Новолуганського. Безуспішно.

Карта атак на південний захід

На Курахівському напрямку з повітря російський штурмовик атакував позиції у районі Красногорівки. Окупанти обстрілювали на Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому напрямках.

На півдні триває позиційна боротьба — окупанти намагаються утримати раніше захоплені території, оббудовують позиції біля Широкої балки та Придніпровського.

Раніше "Телеграф" публікував карти бойових дій від американського Інституту вивчення війни. Фахівці вказали на недолік у планах окупантів. Тим часом на окупованих територіях окупантам не солодко — у Мелітополі стався вибух.