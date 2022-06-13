Ворог руйнує мости та намагається прорватися до трас: свіжі карти боїв в Україні

росія продовжує широкомасштабний наступ на сході країни

На Луганщині, де в окупантів десятикратна вогнева перевага, росіяни підірвали мости через Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Їхня мета відрізати українські логістичні лінії, що ведуть від Бахмута до Сєверодонецька через Лисичанськ.

Окупантам вдається просуватися на південний схід від Ізюму, намагатися наступати на Слов’янськ із північного заходу. На Харківщині ворог намагається відтіснити українських військових на північний схід від міста.

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На півдні російські війська тримають оборону.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Ситуація у Сєвєродонецьку: місто під російською атакою — його штурмують з землі та поливають артилерійським вогнем, але на вечір 12 червня росіяни не захопили його. Українські військові контролюють промзону "Азоту". Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, ще обстрілюють третій. Дослідники зазначають, що це могли зробити, щоб відрізати шлях відходу українським воїнам, оскільки самі росіяни мають проблеми з переправами через Донець і їм потрібні мости.

Ймовірно, ворог розраховує на прорив у районі Тошківки або з Попасної по землі, оточення Лисичанська чи атаку на нього з берега Дінця. Так їм не потрібно форсувати річку. Тошківку окупанти знову штурмували і безуспішно.

Карта бойових дій у Луганській області

Карта боїв навколо Сєвєродонецька

Фіксується поступове просування росвійськ від Ізюму до Слов’янська. Наступали, але безуспішно на населені пункти між ними — Довгеньке, Долину, Мазанівку.

На схід від Бахмута продовжуються артилерійські та наземні атаки, росіяни знову намагаються прорватися до траси на Лисичанськ.

Харків

Місто знову під обстрілом, окупанти атакували у напрямку Стариці та села Рубіжного — ворог намагається відтіснити українські сили на південний захід.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Росіяни намагаються утримати раніше зайняті рубежі, ведуть обстріл у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Українські позиції обстрілюють із артилерії, повідомляє ОК "Південь". Українці їм відповідають та атакують з повітря. Пара гелікоптерів, пара штурмовиків та винищувач тричі били по окупантах.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні готувалися до повномасштабного вторгнення росії. Також експерти вважають, що у війні у російського агресора може бути два варіанти фіналу.