"У росії залишилося два виходи": генерал розповів, як закінчиться війна

Генерал вважає, що росія програє війну в Україні, але путінський режим все ще може зберегтися в рф

росія, яка розв’язала повномасштабну війну в Україні, має лише два варіанти виходу з ситуації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Маломуж вважає, що напавши на Україну, кривавий диктатор володимир путін підписав економіці росії смертний вирок. На думку генерала армії, російські нафтовидобувні, газодобувні компанії незабаром почнуть банкрутувати, що призведе до підриву економіки. Потім у рф поваляться фінансова система, соціальна сфера і можуть початися бунти. Ексглава Зовнішньої розвідки додав, що вирішальним фактором у падінні росії стануть перемоги ЗСУ на фронті. Маломуж зазначив, що глава кремля настільки побоюється тріумфу України, що кинув усі сили у бій.

"Якщо буде реальний програш (чого путін дуже боїться, тому всі сили кидає на те, щоб перемогти Україну), мова може йти не лише про його політичне, а й про фізичне усунення. Він боїться навіть свого оточення, яке бачить, що "вождь" не здатний реалізувати імперські проєкти, що стають для росії катастрофою. І, звичайно, боїться простих росіян, втягнутих в божевільну, нікому не потрібну війну. Яка в далекій перспективі приведе рф до краху. Враховуючи все це, путін приймає максимальні запобіжні заходи. Впливає на всі методи контролю з боку оперативних спецслужб. Вони контролюють усіх і вся. Включно із соратниками путіна", — заявив Маломуж.

Генерал армії зазначив, у росії є всього два виходи із ситуації, і обидва означають поразку у війні.

"А виходи у росії лише два. Або вони швидко виходять із війни, і тоді режим має шанси зберегтися, а країна – не розвалитися. Або, зрештою, буде повний програш — з усіма наслідками, що витікають. Але путін, схоже, не бачить альтернативи, крім як йти в цій війні до кінця", — зазначив Маломуж.

Раніше повідомлялося, що в ООН путіна відправили до пекла.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дозволив перекидання бійців ТРО у зону бойових дій.