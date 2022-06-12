Резніков розповів про "сценарій Зеленського" у перші дні війни з росією

Президент залишився в країні, попри загрозу життю

У неділю, 12 червня, на 109-й день повномасштабного вторгнення рф в Міноборони розповіли про те, як готувалися до великої війни з росією.

Про це в інтерв’ю The Economist розповів міністр оборони України Олексій Резніков, який наголосив, що Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський залишився у Києві у перші дні війни, а не виїхав за кордон.

Резніков зазначив, що ЗСУ до повномасштабного вторгнення під приводом навчань було розкидано по всій території України, а системи ППО та військові літаки були заховані з подальшою заміною на макети. Крім того, влада швидко ухвалила новий закон про тероборону, який дозволив озброїти близько 100 тисяч мирних жителів у найкоротші терміни.

"Це був привід, який дозволив нам таємно вивести наші військові частини з місць їхньої постійної дислокації. Коли почалися удари, наші хлопці не були всі разом в одному місці, а були напоготові зі зброєю, боєприпасами та розкидані по країні", — сказав Резніков.

Крім того, міністр наголосив, що президент України реалізував свій сценарій і залишився на батьківщині, а не виїхав за кордон, щоб сформувати там уряд у вигнанні.

"Всі очікували, що президент побіжить і сформує уряд у вигнанні. Але Зеленський мав свій сценарій", — сказав Резніков.

Раніше повідомлялося, що Зеленський дозволив використовувати тероборону в зоні бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно Резніков озвучив "свій оптимістичний прогноз", припустивши, коли завершиться війна.