Справи окупантів погані: з'явилися деталі нового вибуху в Мелітополі

Є дві версії, що трапилося, і жодна з них не віщує нічого доброго окупантам

Внаслідок вибуху, який прогримів у Мелітополі 12 червня, могло постраждати більше двох людей.

Хоча російські пропагандисти стверджують, що нібито за організацією вибуху стоять "українські диверсанти", місцеве проукраїнське видання "РІА Мелітополь" публікує ще одну правдоподібну версію.

Зазначається, що вибух був біля офісу, який віджали у нардепа, після чого влаштували там окупаційне "мвд", на чолі якого став майор Олексій Селіванов.

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Офіційно йдеться, що постраждали мирний чоловік і дівчина, проте за іншими даними всього постраждало чотири людини, просто про двох поранених окупантів замовчують.

Вибухівку заклали в урні під будинком цього самого Селіванова.

Так, журналісти пропонують дві версії того, що сталося:

вибухівку заклали за вказівкою Селіванова, щоб звинуватити у всьому Збройні сили України, але "щось пішло не так", та постраждали свої; Селіванов так розслабився, що не помітив диверсантів під вікнами.

"Йому явно настав час пакувати валізи і вирушати кудись подалі від Мелітополя", — пишуть журналісти.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні серія вибухів також зірвала заходи окупантів до "дня росії" у Бердянську Запорізької області.