Ворог сильно вдарив по Дніпропетровщині, багато жертв та руйнувань (фото)

Українців закликають евакуюватися подалі від лінії розмежування

У ніч на середу, 15 червня, російські військові серйозно обстріляли Апостолове у Криворізькому районі Дніпропетровської області, — попередньо четверо чоловіків загинуло, є постраждалий.

Як повідомив міський голова Апостолово Андрій Оса, обстріл провели ворожі "Урагани" близько опівночі. На вулицях залишається багато боєприпасів, що не розірвалися.

Зазначається, що після "прильотів" було пошкоджено 10 житлових будинків та будівлю лікарні. Четверо цивільних чоловіків загинули, ще один постраждав.

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Крім того, обстріляли одне із сіл у Піщанській громаді Новомосковського району, там було пошкоджено чотири будинки та гаражі, але обійшлося без жертв.

"Усі вражені вночі об’єкти — цивільні. російські окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини", — підсумував події ночі голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Мер Криворого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців Апостолового до евакуації до Кривого Рогу.

Керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав фото наслідків обстрілу:

Дісталося господарствам та житловим будинкам

"Прилетіло" у поля

Усі пошкоджені об’єкти — цивільна інфраструктура

Через обстріл виникла велика пожежа

Варто зауважити, що від Апостолового до Криворого Рогу близько 40 кілометрів.

Апостолово знаходиться зовсім поруч із лінією фронту

Як повідомляв "Телеграф", зовсім недавно окупанти вдарили з "Ураганів" по центру Зеленодольська, внаслідок чого загинула жінка, ще багато людей госпіталізували.