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Фільм українського режисера Васяновича вперше увійшов в основну програму Венеціанського кінофестивалю

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Венеціанський кінофестиваль 2021 Новина оновлена 02 вересня 2021, 10:25
Венеціанський кінофестиваль 2021

У 2021 році Україна буде представлена на кінофестивалі відразу трьома картинами.

У середу, 1 вересня на італійському острові Лідо стартував один з найстаріших і найпрестижніших міжнародних кінофестивалів — 78-й щорічний Венеціанський кінофестиваль, який триватиме до 11 вересня.

Попри пандемію коронавірусу, фестиваль все ж вирішили провести, але зі значними обмеженнями. Організаторам довелося зменшити кількість запрошених і глядачів.

Нагадаємо, що головний призом фестивалю є — "Золотий лев", який дають кращій картині. Також є й інші нагороди: "Срібний лев" за кращу режисуру, два "Кубка Вольпі" — кращому акторові і кращій актрисі, приз Озелла за кращий сценарій, приз Марчелло Мастроянні найкращому молодому актору чи актрисі і Спеціальний приз журі.

Боротися за призи буде і Україна. У 2021 році на кінофестивалі у Венеції буде показано три українські фільми, один з яких навіть увійшов в основну програму. Відзначимо, що вперше за 30 років незалежності, український фільм буде боротися за головний приз — "Золотого лева".

Такої честі дістав фільм українського режисера Валентина Васяновича — "Відблиск", який розповість історію про українського хірурга-добровольця, якого взяли в полон російські військові на Донбасі.

Фільм "Відблиск"
Фільм "Відблиск"

Також на фестивалі покажуть і картину Олега Сенцова — "Носоріг" і фільм "Цензорка" Петера Керекеша, знятий у співпраці зі Словаччиною та Чехією.

Фільм "Новосорог"
Фільм "Новосорог"
Фільм "Цензорка"
Фільм "Цензорка"

Раніше, "Телеграф писав, що перший короткометражний фільм режисера Каті Царик номінований на премію Міжнародного кінофестивалю ARFF Amsterdam.

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