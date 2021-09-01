Укр

Украинку номинировали на звание лучшего режиссера на престижном кинофестивале в Амстердаме

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Исполнительница главной женской роли Вика Карпинская. Кадр из фильма Новость обновлена 01 сентября 2021, 14:30
Исполнительница главной женской роли Вика Карпинская. Кадр из фильма

Съемки дебютного фильма Кати Царик продолжались 4 дня, а одна из ключевых сцен фильма была снята в киевском метро.

Дебютный короткометражный фильм режиссера Кати Царик вошел в шорт-лист претендентов на премию Международного кинофестиваля ARFF Amsterdam в номинации "Лучшая режиссерская работа". Картина об одиночестве в отношениях стала единственным украинским фильмом, который попал в шорт-лист кинопремии.

По сюжету фильма, проснувшись однажды утром, молодая женщина испытывает глубокое одиночество, которое могут разрушить только объятия ее любимого мужа. Не получив их, она убегает на один день из дома. Испытывая острую потребность быть защищенной, она носится по столице не в силах утолить свою душевную боль, которая на уровне с настоящими, жизненными проблемами выглядит как бред.

"Каждый из нас нуждается в поддержке, внимании, заботе, в том, чтобы быть услышанным, и в чувстве защищенности, которое может дать один простой действие — объятия близкого человека. Нам всем нужны объятия. Вот об этом этот фильм", -говорит Катя.

Фильм "Обними меня" был снят в 2020 году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и культуры и информационной политики Украины. Главные роли в картине исполнили Виктория Карпинская и Олег Завгородний. Съемки фильма продолжались 4 дня, а одна из ключевых сцен фильма была снята в киевском метро.

Впервые фильм Кати Царик "Обними меня" был показан в рамках кинофестиваля "Молодость", который прошел в Киеве в июне 2021 года. По словам режиссера, на широкие экраны короткометражная история об одиночестве выйдет зимой 2022 года.

RFF Around Films International Film Festival — ежегодная независимая кинопремия, которая проходит в 4 городах Европы — Берлине, Барселоне, Париже и Амстердаме. В течение года международное профессиональное жюри оценивает и выбирает лучшие полнометражные, короткометражные, документальные, рекламные анимационные фильмы. Церемония вручения премии ARFF Amsterdam состоится 24 сентября 2021 в Амстердаме.

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