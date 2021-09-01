Українку номінували на звання найкращого режисера на престижному кінофестивалі в Амстердамі

Зйомки дебютного фільму Каті Царик тривали 4 дні, а одна з ключових сцен фільму була знята в київському метро.

Дебютний короткометражний фільм режисера Каті Царик увійшов в шорт-лист претендентів на премію Міжнародного кінофестивалю ARFF Amsterdam в номінації "Найкраща режисерська робота". Картина про самотність у відносинах стала єдиним українським фільмом, який потрапив в шорт-лист кінопремії.

За сюжетом фільму, прокинувшись одного ранку, молода жінка відчуває глибоку самотність, яке можуть зруйнувати тільки обійми її коханого чоловіка. Не отримавши їх, вона тікає на один день з дому. Відчуваючи гостру потребу бути захищеною, вона носиться по столиці не має снаги вгамувати свій душевний біль, яка на рівні зі справжніми, життєвими проблемами виглядає як марення.

"Кожен з нас має потребу в підтримці, увазі, турботі, в тому, щоб бути почутим, і в почутті захищеності, яке може дати один простий дію — обійми близької людини. Нам всім потрібні обійми. Ось про це цей фільм", — говорить Катя.

Фільм "Обійми мене" був знятий в 2020 році за підтримки Державного агентства України з питань кіно та культури і інформаційної політики України. Головні ролі в картині виконали Вікторія Карпінська і Олег Завгородний. Зйомки фільму тривали 4 дні, а одна з ключових сцен фільму була знята в київському метро.

Вперше фільм Каті Царик "Обійми мене" був показаний в рамках кінофестивалю "Молодість", який пройшов в Києві в червні 2021 року. За словами режисера, на широкі екрани короткометражна історія про самотність вийде взимку 2022 року.

RFF Around Films International Film Festival — щорічна незалежна кінопремія, яка проходить в 4 містах Європи — Берліні, Барселоні, Парижі та Амстердамі. Протягом року міжнародне професійне журі оцінює і вибирає кращі повнометражні, короткометражні, документальні, рекламні анімаційні фільми. Церемонія вручення премії ARFF Amsterdam відбудеться 24 вересня 2021 в Амстердамі.