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"Респект!": Bring Me The Horizon порадували українців новим кліпом (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
23
Група "Bring Me The Horizon" Новина оновлена 16 вересня 2021, 23:51
Група "Bring Me The Horizon"

Британська рок-група BMTH презентувала новий кліп на пісню "DiE4u"

Британський металкор-гурт Bring Me The Horizon, в четвер, 16 вересня, представила свій новий кліп на пісню "DiE4u", тим самим порадувавши українців, адже в музичному ролику зарубіжного колективу ми можемо почути українську мову.

Новий кліп був опублікований на офіційному YouTube-каналі Bring Me The Horizon.

"Die4u" — це пісня про токсичні нав’язливі ідеї, пороки і речі, від яких не можна позбутися. Я думаю, що багато людей пережили дуже схожі труднощі, перебуваючи в ізоляції, зустрівшись віч-на-віч з самим собою і побачивши, хто ви насправді і що для вас важливо. Ця пісня є тріумфальної і емоційної для мене, тому що це був час усвідомлення того, що потрібно відкинути те, що було недобре, і зробити вибір на користь самовдосконалення. Вона також пов’язана з більш глибокої темою про нас як суспільство, і як нам потрібно дивитися на те, як ми ставимося до себе, до один одному, а також до миру", — передає слова соліста групи Олівера Сайкса видання Loudwire.

Нагадаємо, що британці повинні були виступати в Палаці спорту в Києві 2 червня цього року, але концерт перенесли на наступне літо. У коментарях під відео українці подякували колектив за такий несподіваний подарунок і відзначили, що в 2022 році будуть раді побачити їх в столиці.

Коментарі
Коментарі
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Коментарі
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Коментарі
Коментарі
Коментарі

Група BMTH була заснована в 2004 році в місті Шеффілд. Колектив складається з вокаліста Олівера Сайкса, гітариста Лі Малії, басиста Метта Кіна, барабанщика Метта Ніколлса і клавішника Джордана Фіша. На сьогодні музиканти співпрацюють з лейблами RCA Records і Epitaph Records (США).

Нагадаємо, що в 2018 році британський колектив випустив кліп на пісню "Mantra", знятий в українській столиці.

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