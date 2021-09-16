"Респект!": Bring Me The Horizon порадовали украинцев новым клипом (видео)

Британская рок-группа BMTH презентовала новый клип на песню "DiE4u"

Британская металкор-группа Bring Me The Horizon, песня которой в 2019 году стала саундтреком к игре Death Stranding, в четверг, 16 сентября, представила свой новый клип на песню "DiE4u", тем самым порадовав украинцев, ведь в музыкальном ролике зарубежного коллектива мы можем услышать украинскую речь.

Новый клип был опубликован на официальном YouTube-канале Bring Me The Horizon.

"Die4u" — это песня о токсичных навязчивых идеях, пороках и вещах, от которых нельзя избавиться. Я думаю, что многие люди пережили очень похожие трудности, находясь в изоляции, встретившись лицом к лицу с самим собой и увидев, кто вы на самом деле и что для вас важно. Эта песня является триумфальной и эмоциональной для меня, потому что это было время осознания того, что нужно отбросить то, что было нехорошо, и сделать выбор в пользу самосовершенствования. Она также связана с более глубокой темой о нас как общество, и как нам нужно смотреть на то, как мы относимся к себе, к друг другу, а также к миру", — передает слова солиста группы Оливера Сайкса издание Loudwire.

Напомним, что британцы должны были выступать в Дворце спорта в Киеве 2 июня этого года, но концерт перенесли на следующее лето. В комментариях под видео украинцы поблагодарили коллектив за такой неожиданный подарок и отметили, что в 2022 году будут рады увидеть их в столице.

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Группа BMTH была основана в 2004 году в городе Шеффилд. Коллектив состоит из вокалиста Оливера Сайкса, гитариста Ли Малии, басиста Мэтта Кина, барабанщика Мэтта Николлса и клавишника Джордана Фиша. На сегодня музыканты сотрудничают с лейблами RCA Records и Epitaph Records (США).

Напомним, что в 2018 году британский коллектив выпустил клип на песню "Mantra", снятый в украинской столице.