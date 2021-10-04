ТОП-серіалів жовтня, які не варто пропускати (відео)

Здається, плани на довгі осінні вечори у вас вже є

Настала пора, коли ми готуємо чай, загортаємося в плед і дивимося серіали і фільми частіше, ніж ми це робили до цього. Осінь традиційно є порою року, коли студії запускають нові проекти.

"Телеграф" розповідає про трійку найцікавіших прем’єр серіалів, які будуть гідні вашої уваги.

"Колін в чорно-білому" (Colin in Black and White)

Американський квотербек, що став громадським активістом Колін Капернік, розповідає про свою юність в новому телепроекті.

Капернік став знаменитим гравцем в американський футбол. Міжнародне визнання він отримав за активну правозахисну діяльність, коли висловив протест проти жорстокості поліції над афроамериканцями в 2016 році, відмовившись вставати під гімн США перед матчами. У 2017 році Капернік покинув свою команду "Сан-Франциско Форті Найнерс" (San Francisco 49ers) і з тих пір не уклав жодного контракту.

"Колін в чорно-білому" вийде 29 жовтня 2021 року на Netflix.

"Ломка" (Dopesick)

Цей новий драматичний серіал досліджує джерело нових опіоїдів, смертність від передозування яких досягла рекордного рівня в 2020 році. Заснований на однойменній книзі журналістки Бет Мейсі, "Ломка" фокусується на тому, як одна фармацевтична компанія змінює життя американців, простежуючи історію від рішень, прийнятих в залах засідань, до кабінетів лікарів і вулиць.

У серіалі зіграли Майкл Кітон, Пітер Сарсгаард, Уілл Поултер, Кейтлін Денвер, Розаріо Доусон і Філіпа Су.

Прем’єра серіалу відбудеться 13 жовтня на Hulu і 12 листопада на Disney+.

"Рідлі-роуд" (Ridley Road)

Заснована на однойменному романі Джо Блум, ця нова драма британського періоду від BBC проливає світло на те, як в Лондоні 1960-х років на тлі зростання фашизму і антисемітизму виникла єврейська група опору.

За сюжетом, молода перукарка єврейського походження Вів’єн (Агнес О’Кейсі), переїжджає в Манчестер після смерті свого батька. Одного разу її хлопець зникає. Пошуки дівчини приводять її на роботу під прикриттям до неонацистського угруповання.

Прем’єра серіалу відбудеться 3 жовтня на каналі BBC One.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли відбудеться прем’єра третього сезону українського серіалу "Кріпостна".