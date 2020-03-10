Українка здобула нагороду на кінофестивалі у Британії

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12:12 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:24-річна Соломія Джуровська отримала перемогу одразу в двох категоріях церемонії RTS East.

Дівчина виступила режисеркою стрічки "Третинний звук" (Tertiary Sound), над яким працювала спільно з колегами-студентами Кембриджської школи мистецтв.

На початку березня у Лондоні відбулася церемонія нагородження лауреатів кінопремії RTS East. Картина українки Соломії Джуровської "Третинний звук" отримала перемогу в двох номінаціях – "Найкращий звук" та "Найкраще документальне кіно". 

Як повідомляє Освіторія, над стрічкою працювали ще дві українки: Єлизавета Тимошенко, яка спеціалізується на ефектах  АСМР, та аніматор – Олена Калініна. Інші учасниками команди з Нідерландів, Румунії та Британії, які разом навчаються у Кембриджській школі мистецтв.

Фільм "Третинний звук" – своєрідний експеримент, який розповідає про деталізацію звуків та явище АСМР, яке стало популярним через ютуб. Соломія наголосила, що вони вирішили дослідити це тому, що безліч користувачів запевняють, що від цих звуків вони відчувають мурашки внизу хребта та на шкірі голови. У підсумку митці підтвердили, що АСМР все ж впливає на людей. 

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Першу освіту Соломія Джуровська здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Після закінчення факультету журналістики вона впродовж трьох років навчалася у лондонському коледжі, а зараз є студенткою престижної Кембриджської школи мистецтв: "Я назбирала матеріали для портфоліо і зняла вступний фільм. Тоді нарешті мене прийняли! Я трохи випадково потрапила на курс про фільми. Хотіла вивчати журналістику, але пройшла в коледжі на медіа та фільмовий курс. Мені він значно більше і подобався, і вдавався". 

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Премия, Лауреат, Перемога, Третинний звук, RTS East, Кембриджська школа мистецтв, Режисерка, Соломія Джуровська.
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