Обрано перших переможців Національної музичної премії YUNA

9 березня у готелі Hilton Kyiv відбулося урочисте нагородження переможців у перших чотирьох номінаціях Національної музичної премії YUNA 2020. Статуетку за "Найкращий електронний хіт" забрала MARUV за трек "Siren Song".
У номінації "Інший формат", яка була введена оргкомітетом у 2019 році, перемогла співачка ЛУНА.
А статуетку "Найкращий менеджмент артиста" вручили MONATIK Corporation.
Імена переможців у інших 13 категоріях буде оголошено 24 березня у київському Палаці "Україна".
"YUNA в черговий раз розтрощила міф про те, що переможці премії це кожного року "на манежі одні й ті ж", – прокоментував Павло Шилько, генеральний продюсер премії".
У трьох із чотирьох номінацій переможці отримали статуетки вперше. Ані alyona alyona, ані ЛУНА, ані MONATIK Corporation ніколи ще не перемагали на YUNA.