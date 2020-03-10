Обрано перших переможців Національної музичної премії YUNA

Новини культури:У категорії "Найращий хіп-хоп хіт" переміг дует alyona alyona і Alina Pash з композицією "Падло".

9 березня у готелі Hilton Kyiv відбулося урочисте нагородження переможців у перших чотирьох номінаціях Національної музичної премії YUNA 2020. Статуетку за "Найкращий електронний хіт" забрала MARUV за трек "Siren Song".

У номінації "Інший формат", яка була введена оргкомітетом у 2019 році, перемогла співачка ЛУНА.

А статуетку "Найкращий менеджмент артиста" вручили MONATIK Corporation.

Імена переможців у інших 13 категоріях буде оголошено 24 березня у київському Палаці "Україна".

"YUNA в черговий раз розтрощила міф про те, що переможці премії це кожного року "на манежі одні й ті ж", – прокоментував Павло Шилько, генеральний продюсер премії".

У трьох із чотирьох номінацій переможці отримали статуетки вперше. Ані alyona alyona, ані ЛУНА, ані MONATIK Corporation ніколи ще не перемагали на YUNA.