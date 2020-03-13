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Оригінал Сальвадора Далі знайшли в комісійному магазині (Фото)

Оригінал Сальвадора Далі знайшли в комісійному магазині (Фото)
11:19 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Уважна співробітниця вчасно зрозуміла, що брудна стара гравюра може виявитися чимось цінним.

У комісійному магазині в Північній Кароліні (США) виявили оригінальну ксилографію (гравюру на дереві) художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, пише CNN.

У січні волонтерка Венді Хокінс, яка працювала в магазинчику Hotline Pink Thrift Shop, помітила цікаву гравюру і вирішила передати її оцінювачам з місцевої галереї мистецтв. Після очищення і огляду ксилографії ті підтвердили, що вона є оригіналом Далі.

"Я побачила її в купі інших картин, викладених на підлозі, і подумала: "Вона стара, мабуть, це щось особливе", - згадує вона. - Все зійшлося, Далі - один з найбільших художників 20-го століття. Рідко, коли такі роботи просто лежать в комісійному магазині. У більшості випадків люди знають, що це таке".

Гравюра виявилася частиною колекції зі 100 творів Сальвадора Далі, що ілюструють кожен вірш поеми Данте Аліг'єрі "Божественна комедія". При цьому в магазині не знають, хто віддав їм твір. "Іноді люди просто кидають речі і йдуть, тому ми й гадки не маємо, хто їх пожертвував", - сказав Майкл Люїс, що керує благодійним магазином.

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Нещодавно гравюру виставили на аукціон і продали за $ 1200. Примітно, що схожий інцидент стався в 2012 році, коли хтось анонімно пожертвував картину Далі благодійній організації Goodwill. Та змогла продати витвір за $ 21 тис., які витратила на стипендії для людей з інвалідністю.

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Портрет, Картина, Сальвадор Дали, Шедевр, Оригинал, Знахідка, Комісійний магазин.
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