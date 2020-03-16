У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця

Новини культури:Мери цих міст вирішили застосувати до сфери культурних розваг радикальний підхід.

Судячи з того, що відбувається в США, влада найбільших американських міст приходить до висновку, що найбільш дієвим методом боротьби з поширенням коронавіруса є стратегія, вже апробована в Китаї. Зокрема, у сфері культури та розваг не напівзаходи, як, наприклад, в кінотеатрах Італії, де глядачів тепер саджають через крісло і через ряд один від одного, щоб дотриматись відстані 1,5 м, а тотальне закриття всього і вся.

Так, повідомляє Hollywood Reporter , у Нью-Йорку з ранку цього вівторка будуть закриті не тільки все бродвейські театри, про що Lenta.UA вже розповідала, але і кінотеатри, нічні клуби і концертні майданчики. Таким чином, якщо ще кілька днів тому обмеження стосувалися тільки місць, де можуть збиратися 500 осіб і більше, зараз мова йде вже про тотальне закриття. Це стосується тільки закладів культури, але й нью-йоркських ресторанів (багато з яких, втім, давно стали такою ж частиною культурного життя Нью-Йорка як, наприклад, театри), кафе і барів. Вони будуть працювати тільки на винос або з доставкою на місце замовлення.

Практично те ж саме відбувається зараз і в Лос-Анджелесі, де в наказі мера згадуються ще й спортивні зали. Мер Нью-Йорка Білл Білл де Блазіо сказав при цьому: «Це не те рішення, на яке я йду з легким серцем. Ці місця є частиною душі і серця нашого міста, частиною того, що означає бути жителем Нью-Йорка. Але наше місто стикається з безпрецедентною загрозою, і ми повинні відповісти заходами військового часу».

Втім, і без заборон, якщо говорити про всю території США в цілому, або з заборонами у вигляді півзаходів, касові збори минулого уїк-енду в кінотеатрах найбільшого в світі американського кіноринку виявилися самими низькими за останні 20 років.