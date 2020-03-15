Магазини, ресторани та кінотеатри закриють у Франції

У Франції оголосили про посилення обмежувальних заходів через поширення COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп, повідомляє Reuters
З 00:00 15 березня у Франції закривають більшість магазинів, ресторанів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів. Людям рекомендують залишатися вдома через поширення COVID-19.
Продуктові магазини, аптеки та автозаправки продовжать працювати.
Прем'єр закликав людей зменшити кількість поїздок, особливо між містами.
"Найкращий спосіб уповільнити епідемію — соціальна дистанція", - сказав Едуар Філіп.
За останніми даними у Франції зареєстровано 4480 випадків зараження коронавірусом.