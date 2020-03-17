Топ-3 поради для створення фуд-фотографії (Фото)

Порада 1: Зверніть увагу на вікна у своєму будинку
У дев'яти з десяти випадків світло з вікна - це саме те, що вам потрібно.
Воно створює гарне розсіяне освітлення.
Підсвічуючи об'єкт ззаду чи збоку, ви візуально створюєте об'єм і підкреслюєте текстуру продуктів. Особливість фуд-фотографії - максимально природне освітлення.
Порада 2: Не забувайте про креатив
Навіть печиво з крихтами може виглядати дуже естетично. Не всі страви треба зберігати в їх першочерговому вигляді.
Ламайте печиво, розрізайте гарячі стейки. Таким чином ви зможете показати глядачеві, що ви вже встигли насолодитися цією їжею. Безлад може виглядати не менш ефектно, ніж ідеальна чистота і порядок.
Порада 3:Не забувайте про декорації
Фуд-стиліст може допомогти вам у вашій роботі. Їжа залишається незмінною, але фон може або вигідно її підкреслити, або навпаки. Не бійтесь експериментувати з декором: змінюйте скатертини, посуд… Ніколи не звертали увагу на те, скільки різних фонів мають фуд-фотографи?
Так, фон, на який ви будете ставити тарілку з їжею, теж можна зробити самому. Можна використовувати керамічні плитки для підлогового покриття і старі дошки - будь-що, що є у вас вдома.
Намагайтеся використовувати кольори й текстуру, що підкреслюють їжу. Але, інколи, все, що вам потрібно - просто поставити тарілку на стіл і сфотографувати.