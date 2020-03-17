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Топ-3 поради для створення фуд-фотографії (Фото)

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Топ-3 поради для створення фуд-фотографії (Фото)
14:37 Сьогодні Телеграф Фото: pinterest.com

Новини культури:Для створення ідеальної фуд-фотографії першочергово варто звернути увагу на композицію та світло.

  • 1

    Порада 1: Зверніть увагу на вікна у своєму будинку

    У дев'яти з десяти випадків світло з вікна - це саме те, що вам потрібно.

  • 2

  • 3

    Воно створює гарне розсіяне освітлення.

  • 4

    Підсвічуючи об'єкт ззаду чи збоку, ви візуально створюєте об'єм і підкреслюєте текстуру продуктів. Особливість фуд-фотографії - максимально природне освітлення.

    Порада 2: Не забувайте про креатив

  • 5

    Навіть печиво з крихтами може виглядати дуже естетично. Не всі страви треба зберігати в їх першочерговому вигляді.

  • 6

    Ламайте печиво, розрізайте гарячі стейки. Таким чином ви зможете показати глядачеві, що ви вже встигли насолодитися цією їжею. Безлад може виглядати не менш ефектно, ніж ідеальна чистота і порядок.

  • 7

    Порада 3:Не забувайте про декорації

    Фуд-стиліст може допомогти вам у вашій роботі. Їжа залишається незмінною, але фон може або вигідно її підкреслити, або навпаки. Не бійтесь експериментувати з декором: змінюйте скатертини, посуд… Ніколи не звертали увагу на те, скільки різних фонів мають фуд-фотографи?

  • 8

    Так, фон, на який ви будете ставити тарілку з їжею, теж можна зробити самому. Можна використовувати керамічні плитки для підлогового покриття і старі дошки - будь-що, що є у вас вдома.

    Намагайтеся використовувати кольори й текстуру, що підкреслюють їжу. Але, інколи, все, що вам потрібно - просто поставити тарілку на стіл і сфотографувати.

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Фотография, Блог, Эстетика, Їжа, Професійна зйомка.
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