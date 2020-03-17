Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку Світової нематеріальної спадщини

Новини культури:Це стало ще одним приводом заговорити про гуцульський промисел, який розквітнув усередині 19 століття.

Таке рішення ухвалила 14-та сесія Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка відбулася в столиці Колумбії Боготі, повідомляє Посольство України в Республіці Перу.

"Це третій, після петриківського розпису та козацьких пісень Дніпропетровщини, елемент української культури, визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства", — уточнили в посольстві.

Делегацію України на 14-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО представляли Надзвичайний та Повноважний Посол України в Перу Ігор Тумасов, почесний консул України в Колумбії Луїс Бернандо Рамірес Бранд, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства Марія Гринюк та секретар Косівської міської ради Роман Печижак.

Євген Нищук також зауважив, що наступна номінація, яка теж може потрапити до списку ЮНЕСКО, є кримськотатарський "Орнек".