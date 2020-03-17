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Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку Світової нематеріальної спадщини

Косівську мальовану кераміку внесено до Репрезентативного списку Світової нематеріальної спадщини
15:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини культури:Це стало ще одним приводом заговорити про гуцульський промисел, який розквітнув усередині 19 століття.

Таке рішення ухвалила 14-та сесія Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка відбулася в столиці Колумбії Боготі, повідомляє Посольство України в Республіці Перу.

"Це третій, після петриківського розпису та козацьких пісень Дніпропетровщини, елемент української культури, визнаний ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства", — уточнили в посольстві.

Делегацію України на 14-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО представляли Надзвичайний та Повноважний Посол України в Перу Ігор Тумасов, почесний консул України в Колумбії Луїс Бернандо Рамірес Бранд, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства Марія Гринюк та секретар Косівської міської ради Роман Печижак.

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Євген Нищук також зауважив, що наступна номінація, яка теж може потрапити до списку ЮНЕСКО, є кримськотатарський "Орнек".

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Перу, ЮНЕСКО, Список, Орнамент, Гуцульський промисел, Косівщина, Світова Спадщина, Внесено, Орнек.
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