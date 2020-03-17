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У Британії викрали три цінні картини XVI і XVII століть

У Британії викрали три цінні картини XVI і XVII століть
16:35 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини культури:Вартість картин оцінюється у кілька мільйонів фунтів.

Невідомі проникли в галерею Крайст-Черч, яка знаходиться при Оксфордському університеті, і викрали три картини XVI і XVII століть. Як повідомляє The Guardian крадіжка сталася ввечері 14 березня, ніхто не постраждав.

Зловмисники викрали полотна "Солдат верхи на коні" Антоніса Ван Дейка (1616), "Скелясте узбережжя" Сальватора Рози (кінець 1640-х років) і "Хлопчик П'є" Аннібале Карраччі (приблизно 1580-й р.). Місцева поліція повідомляє, що викрадачі поки не були ідентифіковані або знайдені і просить усіх, хто володіє інформацією про картини, зв'язатися з правоохоронними органами.

У 1765 році генерал Джон Гіз передав свою колекцію із 200 картин і двох тисяч малюнків коледжу Крайст-Черч, в якому колись навчався. Пожертвування дозволило студентам коледжу знайомитися з творами мистецтва без необхідності подорожувати в Італію або відвідувати будинки багатих землевласників, де в той час зберігалася більша частина картин.

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Крадіжка стала не першою сумною подією в коледжі за останній час. 14 березня стало відомо, що з винної колекції загадковим чином зникли дві пляшки вина вартістю в тисячу і дві тисячі фунтів кожна.

У жовтні минулого року з галереї в Сан-Франциско викрали картину Сальвадора Далі вартістю 20 тисяч доларів. Злочинцеві знадобилося всього 32 секунди на те, щоб зайти в галерею, забрати картину і піти з нею.

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