Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020

1

Нюд – це класичний варіант манікюру, який буде актуальним в будь-яку пору року та для будь-якої події. До того ж, сьогодні варіантів нюдового дизайну є безліч, тому в цьому стилі можна дати волю фантазії і постійно експериментувати з нейл-артом.