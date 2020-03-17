Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020

Нюд – це класичний варіант манікюру, який буде актуальним в будь-яку пору року та для будь-якої події. До того ж, сьогодні варіантів нюдового дизайну є безліч, тому в цьому стилі можна дати волю фантазії і постійно експериментувати з нейл-артом.
Що ж стосується найкращих відтінків для нюдового манікюру, Саржа порадила звернути увагу на персиковий, рожевий, бежевий, бузковий, світло-і темно-коричневий.
Правда, матове покриття швидко забруднюється. Глянець більш практичний в носінні. Якщо ви вибрали цей дизайн (матовий, – ред.) або в принципі будь-яке інше світле покриття, використовуйте вологі серветки, щоб нігті виглядали чистими і бездоганними.
Ніжний нюдовий манікюр підійде для витончених жінок.