Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"

Вже 28 квітня українські академіки проведуть 4-ту національну кінопремію "Золота Дзиґа" та роздадуть статуетки за кращі досягнення в галузі кінематографу. Що правда, в світлі останніх подій з епідемією коронавируса, церемонія пройде в режимі онлайн.
Цього року статуетки вручать у 23 номінаціях, серед яких є й дві нових - "Відкриття року" та "Кращі візуальні ефекти". Лідерами за кількістю номінацій стали драма Нарімана Алієва "Додому" (11), комедія Антоніо Лукіча "Мої думки Тихі" (9), мюзикл Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" (9), драма Романа Бондарчука "Вулкан" (8) та пригодницький "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна (8). theLime публікує список головних номінацій і номінантів.
Найкращий фільм:
Найкраща режисерська робота:
Найкращий сценарій:
Найкраща операторська робота:
Найкраща жіноча роль:
Найкраща чоловіча роль:
Найкращий документальний фільм:
Всього ж на участь в премії було подано 88 фільмів, в їх числі: 17 повнометражних ігрових картин, 31 ігрова короткометражка, 20 документальних, 1 повнометражний анімаційний фільм і 19 короткометражних. У так званий шорт-лист увійшли 28 картин-претендентів.