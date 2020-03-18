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Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"

Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
12:10 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Премії за досягнення в області кіно роздадуть в режимі онлайн.

Вже 28 квітня українські академіки проведуть 4-ту національну кінопремію "Золота Дзиґа" та роздадуть статуетки за кращі досягнення в галузі кінематографу. Що правда, в світлі останніх подій з епідемією коронавируса, церемонія пройде в режимі онлайн.

Цього року статуетки вручать у 23 номінаціях, серед яких є й дві нових - "Відкриття року" та "Кращі візуальні ефекти". Лідерами за кількістю номінацій стали драма Нарімана Алієва "Додому" (11), комедія Антоніо Лукіча "Мої думки Тихі" (9), мюзикл Олени Дем'яненко "Гуцулка Ксеня" (9), драма Романа Бондарчука "Вулкан" (8) та пригодницький "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна (8). theLime публікує список головних номінацій і номінантів.

Найкращий фільм:

  • "Вулкан"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Додому"
  • "Мої думки тихі"
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Найкраща режисерська робота:

  • Алієв Наріман ("Додому")
  • Бондарчук Роман ("Вулкан")
  • Лукіч Антоніо ("Мої думки тихі")

Найкращий сценарій:

  • Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо ("Мої думки тихі")
  • Нікітюк Марися, Алієв Наріман ("Додому")
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дар'я, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Найкраща операторська робота:

  • Ільков Вадим ("Вулкан")
  • Король Юрій ("Захар Беркут")
  • Фурса Антон ("Додому")

Найкраща жіноча роль:

  • Вітовська-Ванца Ірма ("Мої думки тихі")
  • Дейлик Христина ("Вулкан")
  • Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща чоловіча роль:

  • Лідаговський Андрій ("Мої думки тихі")
  • Сеітаблаєв Ахтем ("Додому")
  • Степанський Сергій ("Вулкан")

Найкращий документальний фільм:

  • "Людина з табуретом"
  • "Панорама"
  • "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго"

Всього ж на участь в премії було подано 88 фільмів, в їх числі: 17 повнометражних ігрових картин, 31 ігрова короткометражка, 20 документальних, 1 повнометражний анімаційний фільм і 19 короткометражних. У так званий шорт-лист увійшли 28 картин-претендентів.

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Все по темі:

Премия, Онлайн, Фильмі, Золота дзиґа, Мистецтво, Номінації.
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Оголошено номінантів премії "Золота Дзиґа" - в лідерах драма "Додому" і комедія "Мої думки Тихі"
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