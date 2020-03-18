Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

У Instagram оскароносний актор розповів, що в зв'язку з коронавірусом дотримується суворого карантину в орендованому будинку в Австралії.
"Гей, хлопці. Гарні новини: пройшов тиждень після позитивного результату тесту [на коронавірус]; знаходимося в умовах самоізоляції; симптоми майже не змінилися. Температури немає, тільки нездужання. Розкладання прання і миття посуду призводить до дрімоті на дивані. Погана новина: моя дружина виграла 6 роздач [в картковій грі] Джин Рамі і тепер лідирує на 201 очко", - написав він у вівторок ввечері.
Замість селфі з дружиною Хенкс зробив фото старої друкарської машинки Corona, з якою подорожує. "Ми всі в одному човні", - зазначив актор.
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Hey folks. Good News: One week after testing Positive, in self-isolation, the symptoms are much the same. No fever but the blahs. Folding the laundry and doing the dishes leads to a nap on the couch. Bad news: My wife @ritawilson has won 6 straight hands of Gin Rummy and leads by 201 points. But I have learned not to spread my Vegemite so thick. I travelled here with a typewriter, one I used to love. We are all in this together. Flatten the curve. Hanx
Нагадаємо, що 63-річні Том Хенкс і Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії, куди приїхали для зйомок біографічного фільму "Елвіс" База Лурмана. Хенкс грає менеджера Преслі, полковника Тома Паркера. За інформацією Warner Bros., зйомки фільму, вихід якого намічений на жовтень 2021 року, призупинені.