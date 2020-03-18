Том Хенкс розповів про симптоми коронавіруса і життя в ізоляції

Новини шоу бізнесу:11 березня 63-річному акторові і його дружині діагностували COVID-2019.

У Instagram оскароносний актор розповів, що в зв'язку з коронавірусом дотримується суворого карантину в орендованому будинку в Австралії.

"Гей, хлопці. Гарні новини: пройшов тиждень після позитивного результату тесту [на коронавірус]; знаходимося в умовах самоізоляції; симптоми майже не змінилися. Температури немає, тільки нездужання. Розкладання прання і миття посуду призводить до дрімоті на дивані. Погана новина: моя дружина виграла 6 роздач [в картковій грі] Джин Рамі і тепер лідирує на 201 очко", - написав він у вівторок ввечері.

Замість селфі з дружиною Хенкс зробив фото старої друкарської машинки Corona, з якою подорожує. "Ми всі в одному човні", - зазначив актор.

Нагадаємо, що 63-річні Том Хенкс і Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії, куди приїхали для зйомок біографічного фільму "Елвіс" База Лурмана. Хенкс грає менеджера Преслі, полковника Тома Паркера. За інформацією Warner Bros., зйомки фільму, вихід якого намічений на жовтень 2021 року, призупинені.