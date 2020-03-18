Екс-холостяк Микита Добринін з нареченою перебувають на самоізоляції після поїздки в Америку

Новини шоу бізнесу:Пара екстрено повернулася додому через карантин.

Герой реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і переможниця проекту, а тепер уже і його наречена, Даша Квіткова насилу повернулися в Україну з США, а тепер перебувають на самоізоляції.

Про це телеведучий повідомив в своєму Instagram. "Ми вдома. І вдома залишаємося. Після Америки вирішили провести самокарантин і не виходити на вулицю без зайвої необхідності", - написав Добринін.

"Це найцінніше, що кожен зараз може зробити. Зайнятися собою, частіше телефонувати рідним, підтримати друзів і просто бути в курсі того, що відбувається", - додав телеведучий.

Микита також поділився з шанувальниками своїми правилами, які допоможуть зменшити ризики інфікування.

"У цей період як ніколи допомагають: здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі, уникайте великого скупчення людей і не вдавайтеся в непотрібні суперечки по темі корони. Не намагайтеся нікого навчити уму розуму або "врятувати". Кожен має право на свою думку і створює свою реальність, в якій потім і живе", - зазначив Добринін.

Микита і Даша вирушили в Майамі (США) на навчання, там вони повинні були пробути до 22 березня. Після того, як епідемія коронавируса набрала обертів, пара прийняла рішення повернутися додому. Однак при пошуку квитків закохані зіткнулися з труднощами.