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Екс-холостяк Микита Добринін з нареченою перебувають на самоізоляції після поїздки в Америку

Екс-холостяк Микита Добринін з нареченою перебувають на самоізоляції після поїздки в Америку
11:56 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Пара екстрено повернулася додому через карантин.

Герой реаліті-шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і переможниця проекту, а тепер уже і його наречена, Даша Квіткова насилу повернулися в Україну з США, а тепер перебувають на самоізоляції.

Про це телеведучий повідомив в своєму Instagram. "Ми вдома. І вдома залишаємося. Після Америки вирішили провести самокарантин і не виходити на вулицю без зайвої необхідності", - написав Добринін.

"Це найцінніше, що кожен зараз може зробити. Зайнятися собою, частіше телефонувати рідним, підтримати друзів і просто бути в курсі того, що відбувається", - додав телеведучий.

 
 
 
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Мы дома. И дома остаёмся. После Америки решили провести самокарантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Это самое ценное, что каждый сейчас может сделать. Заняться собой, чаще звонить родным, поддержать друзей и просто быть в курсе происходящего. Важно в это время не превращаться в паникеров и фильтровать информацию. Новости мы читаем в телеграм здесь- COVID19_Ukraine. Время чтоб наконец-то продолжить или пересмотреть: -The Boys -Stranger things -Sex education -Sense8 -American Crime Story -The Politician -Family guy -American dad В этот период как никогда помогают: здоровый образ жизни, прогулки на свежем воздухе, избегайте большого скопления людей и не ввязывайтесь в бесполезные споры по теме короны. Не пытайтесь никого научить уму разуму или «спасти». Каждый имеет право на свое мнение и создает свою реальность, в которой потом и живет.

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Микита також поділився з шанувальниками своїми правилами, які допоможуть зменшити ризики інфікування.

"У цей період як ніколи допомагають: здоровий спосіб життя, прогулянки на свіжому повітрі, уникайте великого скупчення людей і не вдавайтеся в непотрібні суперечки по темі корони. Не намагайтеся нікого навчити уму розуму або "врятувати". Кожен має право на свою думку і створює свою реальність, в якій потім і живе", - зазначив Добринін.

Помер номінант на "Оскар", який зіграв у серіалі "Техаський рейнджер"

Микита і Даша вирушили в Майамі (США) на навчання, там вони повинні були пробути до 22 березня. Після того, як епідемія коронавируса набрала обертів, пара прийняла рішення повернутися додому. Однак при пошуку квитків закохані зіткнулися з труднощами.

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Все по темі:

Америка, Карантин, Нікіта Добринін, Подорож, Самоізоляція, Даша Квітка, Коронавірусє.
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