Помер номінант на "Оскар", який зіграв у серіалі "Техаський рейнджер"

Новини шоу бізнесу:Стюарт Уітман знімався в кіно і серіалах більше 50 років.

У віці 92 років помер Стюарт Уітман, відомий за серіалами "Вона написала вбивство" і "Уокер, техаський рейнджер". Видання TMZ повідомило, що американський актор, чия кар'єра в Голлівуді налічує понад 50 років, пішов з життя в оточенні родини та друзів.

"Старий Голлівуд втратив ще одну зі своїх зірок, - сказав син Уітмана. - Ми пишалися ним за його телевізійну кар'єру, ролі в кіно і його номінацію на "Оскар", але що ми дійсно пам'ятаємо, так це його бурхливу любов до своєї родини і друзів" .

Актор перебував у лікарні і через рак шкіри, який "просочився в його кровотік".

Уітмен найбільш відомий головними ролями у вестернах, в яких грав разом з Джоном Вейном. У 1962 році він був номінований на "Оскар" в категорії "Краща чоловіча роль" у фільмі "Мітка".