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Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали

Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали
21:07 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новини культури:Бразильський кардинал Орані Жуан Темпеста помолився біля статуї за всіх, хто страждає від Covid-19.

Знаменита статуя Ісуса Христа в бразильському Ріо-де-Жанейро була підсвічена державними прапорами країн, в яких зафіксовані випадки коронавіруса.

Як повідомляє New York Post, бразильський кардинал Орані Жуан Темпеста помолився біля статуї за всіх, хто страждає Covid-19.

"Ми молимося за те, щоб знову отримати можливість обіймати і радісно вітати один одного", - сказав у своїй молитві бразильський кардинал.

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Все по темі:

Бразилия, Рио-де-Жанейро, Статуя, Коронавірус.
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