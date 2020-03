Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали

Знаменита статуя Ісуса Христа в бразильському Ріо-де-Жанейро була підсвічена державними прапорами країн, в яких зафіксовані випадки коронавіруса.

Як повідомляє New York Post, бразильський кардинал Орані Жуан Темпеста помолився біля статуї за всіх, хто страждає Covid-19.

"Ми молимося за те, щоб знову отримати можливість обіймати і радісно вітати один одного", - сказав у своїй молитві бразильський кардинал.

Flags of various countries affected by the spread of #COVID19 are projected onto the statue of the Christ Redeemer atop Corcovado hill in Rio de Janeiro