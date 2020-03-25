Культурні інституції України звернулися з відкритим листом до Кабінету міністрів

Текст заяви був опублікований на офіційному сайті Українського культурного фонду.
Заяву підтримали виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький Арсенал Олеся Островська-Люта, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.
"Звертаємося до Уряду у зв’язку з надзвичайно важкою ситуацією, що складається у сфері української культури через поширення епідемії коронавірусу й впровадження карантину на території України", - йдеться у листі.
Підписанти листа зазначають, що «інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність:
"Відмова від публічних подій - виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо - миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проекти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи і навіть настільки насущні потреби як охорону державної частини українського музейного фонду".
На їхню думку, "це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років, "загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи".
"Звертаємося з проханням серйозно проаналізувати ці ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України зробити все можливе для їхньої мінімізації", - йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів планує позбавити фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. У держбюджеті на 2020 рік на видатки Міністерства культури, молоді та спорту було передбачено 15,4 млрд грн, зараз же планується скоротити фінансування Мінкульту майже удвічі - на 7 млрд грн.