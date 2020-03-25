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Культурні інституції України звернулися з відкритим листом до Кабінету міністрів

Культурні інституції України звернулися з відкритим листом до Кабінету міністрів
17:40 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Через рішення про скорочення бюджетних видатків на діяльність Міністерства культури, молоді та спорту.

Текст заяви був опублікований на офіційному сайті Українського культурного фонду.

Заяву підтримали виконавча директорка Українського культурного фонду Юлія Федів, директорка Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький Арсенал Олеся Островська-Люта, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, генеральний директор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

"Звертаємося до Уряду у зв’язку з надзвичайно важкою ситуацією, що складається у сфері української культури через поширення епідемії коронавірусу й впровадження карантину на території України", - йдеться у листі.

Підписанти листа зазначають, що «інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність:

"Відмова від публічних подій - виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо - миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проекти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи і навіть настільки насущні потреби як охорону державної частини українського музейного фонду".

На їхню думку, "це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років, "загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи".

"Звертаємося з проханням серйозно проаналізувати ці ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України зробити все можливе для їхньої мінімізації", - йдеться в листі.

Через коронавірус статую до Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро дещо додали

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів планує позбавити фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. У держбюджеті на 2020 рік на видатки Міністерства культури, молоді та спорту було передбачено 15,4 млрд грн, зараз же планується скоротити фінансування Мінкульту майже удвічі - на 7 млрд грн.

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Лист, Кабінет міністрів, Прохання, Міністерство культури, Зверненняґ.
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