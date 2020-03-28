Масштабну галерею у Харкові перенесли в онлайн

Новини культури:Масштабну виставку "Блага звістка", яка мала відбутися у галереї "Мистецтво Слобожанщини", що у Держпромі, відтепер уперше покажуть онлайн.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла керівник галереї Віра Лагутіна.

"Експозиція картин харківської художниці Зої Пилипенко "Блага звістка", яку присвячено Благовіщенню, мала відкритися днями у нашій галереї, але у зв’язку з карантином через поширення Covid-2019 вона вперше у повному масштабі пройде онлайн", – зазначила Лагутіна.

За її словами, основну частину робіт викладуть в інтернет на Благовіщення, 7 квітня.

"Решту – усього понад 100 – покажемо онлайн протягом святкового тижня", – додала керівник галереї.

"Щодо художниці Зої Пилипенко, то вона працює у Харківському художньому училищі, член Спілки художників України з 2000 року, постійний учасник виставок. Неодноразово персональні й групові виставки за її участю проходили в Україні та за кордоном", – розказала Лагутіна.

За її словами, натюрморти та пейзажі художниці привертають увагу відчуттям краси та любові.

"Переглянути роботи можна буде на сторінці галереї "Мистецтво Слобожанщини" в Facebook та Instagram. Наступного року ми плануємо повторити експозицію в галереї", – додала Лагутіна.

За її словами, під час карантину в режимі онлайн на Пасху, 19 квітня, галерея покаже виставку робіт міського клубу писанкарів.

"Напередодні, у Чистий четвер, також онлайн розкажемо про мистецьку родину земляків, писанкарів Талашко", – зазначила Лагутіна.

Досвід використання режиму онлайн є і в Харківському художньому музеї, фонд якого – понад 22 тисячі експонатів і який закритий на карантин з 16 березня.

За словами завідувача відділу Ірини Сидельової, зараз у приміщенні працює тільки адміністрація та охоронці, а науковці – в дистанційному режимі.

"На сторінці музею в Facebook можна завжди переглянути матеріали мистецьких проєктів "Експонат місяця" та "Класичне мистецтво завжди актуальне", водночас науковий коментар спеціально зроблено в оптимістичному форматі", – зазначила вона.