Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)

Стиль Барбари Коул не сплутаєш ні з яким іншим. Майстер почала прокладати свою унікальну стежку в світі фотографії на початку 80-х. Вражаючі підводні знімки Барбара робить у власному басейні. Помилуйтеся кращими роботами талановитої канадки.
Барбару Коул приваблює аналогова фотографія. Вона знімає мокрою колоїдної технікою вже дев'ять років. Цей спосіб дозволяє досягти неповторної естетики і передати на фото емоції і спогади.
Дивовижні фотографії змушують глядачів задуматися над кожним кадром.
Багато художників використовують воду в якості символічного елемента, а фотограф з Канади повністю занурилася в неї.
Вода - визначальна тема в роботах майстра. Барбара вважає її метафорою емоцій і виразом свого мистецтва.
Моделі на фотографіях здаються невагомими. Загорнуті в тканину, вони парять у воді, а на їхніх тілах грають відблиски світла.