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Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)

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Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
02:54 Сьогодні Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новини культури:Фотограф з Канади використовує воду для вираження емоцій у творчості.

  • 1

    Стиль Барбари Коул не сплутаєш ні з яким іншим. Майстер почала прокладати свою унікальну стежку в світі фотографії на початку 80-х. Вражаючі підводні знімки Барбара робить у власному басейні. Помилуйтеся кращими роботами талановитої канадки.

  • 2

    Барбару Коул приваблює аналогова фотографія. Вона знімає мокрою колоїдної технікою вже дев'ять років. Цей спосіб дозволяє досягти неповторної естетики і передати на фото емоції і спогади.

  • 3

    Дивовижні фотографії змушують глядачів задуматися над кожним кадром.

  • 4

    Багато художників використовують воду в якості символічного елемента, а фотограф з Канади повністю занурилася в неї.

  • 5

    Вода - визначальна тема в роботах майстра. Барбара вважає її метафорою емоцій і виразом свого мистецтва.

  • 6

    Моделі на фотографіях здаються невагомими. Загорнуті в тканину, вони парять у воді, а на їхніх тілах грають відблиски світла.

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Фото, Барбара Коул, Творчість, Мистецтво фотографії.
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