Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)

1 Стиль Барбари Коул не сплутаєш ні з яким іншим. Майстер почала прокладати свою унікальну стежку в світі фотографії на початку 80-х. Вражаючі підводні знімки Барбара робить у власному басейні. Помилуйтеся кращими роботами талановитої канадки.

2 Барбару Коул приваблює аналогова фотографія. Вона знімає мокрою колоїдної технікою вже дев'ять років. Цей спосіб дозволяє досягти неповторної естетики і передати на фото емоції і спогади.

3 Дивовижні фотографії змушують глядачів задуматися над кожним кадром.

4 Багато художників використовують воду в якості символічного елемента, а фотограф з Канади повністю занурилася в неї.

5 Вода - визначальна тема в роботах майстра. Барбара вважає її метафорою емоцій і виразом свого мистецтва.