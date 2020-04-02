Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн

Новини культури:Міністерство культури та інформаційної політики назвало список культурно-мистецьких закладів, які під час карантину працюють у режимі онлайн.

Серед них можна знайти театри з виставами, різноманітні виставки, лекції та 3D-тури.

За словами представників Мінкультури, велика кількість культурно-мистецьких закладів успішно продовжує працювати, однак в онлайн-форматі. За подіями можна стежити на оновлених афішах бажаних закладів, перелік яких ви можете знайти тут. Про це повідомляють в "Інтерфакс-Україна".

Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Всі театри сфери управління МКІП мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару, – повідомляють в пресслужбі міністерства.

До числа закладів, у яких можна почерпнути інформацію в час карантину, є: Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, який започаткував проєкт #театрвдома; Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує кожної п'ятниці спостерігати за виставами онлайн; Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка запровадив соціальний проект #театрнадивані; Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представив свою онлайн-бібліотеку та посилання на акторів в інстаграмі та ютубі, які часто проводять прямі ефіри.

Що відомо про карантин в Україні: коротко

12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Станом на 25 березня його продовжили на 30 днів – тобто до 24 квітня.

16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України.

Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонила залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.