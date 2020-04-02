Скачать
Четвер, 02.04.2020
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Де зазвичай перебуває вірус і кому він загрожує
Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Можливо, що Ліга чемпіонів відбудеться без глядачів
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі
Відтепер фанати Євробачення зможуть переглядати концерт у онлайн-режимі

Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн

Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
01:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Міністерство культури та інформаційної політики назвало список культурно-мистецьких закладів, які під час карантину працюють у режимі онлайн.

Серед них можна знайти театри з виставами, різноманітні виставки, лекції та 3D-тури.

За словами представників Мінкультури, велика кількість культурно-мистецьких закладів успішно продовжує працювати, однак в онлайн-форматі. За подіями можна стежити на оновлених афішах бажаних закладів, перелік яких ви можете знайти тут. Про це повідомляють в "Інтерфакс-Україна".

Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Всі театри сфери управління МКІП мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару, – повідомляють в пресслужбі міністерства.

До числа закладів, у яких можна почерпнути інформацію в час карантину, є: Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка, який започаткував проєкт #театрвдома; Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької пропонує кожної п'ятниці спостерігати за виставами онлайн; Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка запровадив соціальний проект #театрнадивані; Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представив свою онлайн-бібліотеку та посилання на акторів в інстаграмі та ютубі, які часто проводять прямі ефіри.

Що відомо про карантин в Україні: коротко

12 березня в Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Станом на 25 березня його продовжили на 30 днів – тобто до 24 квітня.

Каменських виставила пісню про карантин в Instagram

16 березня Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Володимира Зеленського і ввів посилені обмежувальні заходи на території усієї України.
Через загрозу поширення коронавірусу влада закрила ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонила залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Онлайн, Минкульт, Розклад, Графік роботи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У період карантину Укрзалізниця буде безкоштовно перевозити правоохоронців
02 Зеленський звернувся до укранців з проханням придивлятися до інтернет-шахраїв
03 Знімуть фільм про боксерів братів Кличків
04 Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
05 Зірки світового рівня прикрасили обкладинку італійського глянцю (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
З Китаю для допомоги Україні надійшли нові маски та тести
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Які заборони вводять у Білорусії після карантину
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Нас чекає найбільша криза з часів Другої світової
Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
Акторка Іванна Сахно розповіла, як бориться з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся