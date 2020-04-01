Як відвідати мистецькі заходи на карантині

Новини культури:Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило перелік культурно-мистецьких закладів, які під час карантину працюють у режимі онлайн.

«Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Всі театри сфери управління МКІП мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з оновленими афішами можна ознайомитися безпосередньо на офіційних сайтах закладів.

У МКІП також оприлюднили перелік усіх театрів, що в управлінні міністерства, з посиланнями на їхні сайти і соціальні мережі.

Крім того, у відомстві розповіли про деякі онлайн-проєкти театрів.

Зокрема, Національний академічний театр опери та балету імені Шевченка започаткував проєкт #театрвдома. Під цим тегом можна відшукати всі публікації з артистами театру, які розповідають та показують, як пережити карантин.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької кожної п'ятниці, суботи та неділі о 19.00 транслює онлайн вистави зі свого репертуару.

Водночас Харківський національний академічний театр опери та балету імені Лисенка запровадив соціальний проєкт #театрнадивані, мета якого – популяризація театрального мистецтва. Театр дає можливість онлайн-перегляду уривків з улюблених вистав і повномасштабних постановок.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка представляє онлайн-бібліотеку, а також прямі ефіри акторів в Instagram і на YouTubе-каналі. Також театр запустив пробний проєкт платних переглядів вистав діючого репертуару.

Одеський національний академічний театр опери та балету представляє свої вистави на YouTube-каналі. У Facebook та Instagram також анонсується поява нових відеозаписів.

Своєю чергою Національний цирк України та Запорізький державний цирк запустили трансляцію відеозаписів циркових вистав.

На сайті МКІП також оприлюднено перелік онлайн-лекцій та посилання на виставки (3D-тури).