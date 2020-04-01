Фото-блогер з Москви показала чарівні кадри з озера Байкал (Фото)

Новини культури:За творчістю дівчини у соцмережі стежать майже 800 тис. користувачів.

Фотограф з Москви Христина Макєєва вже кілька років поспіль подорожує з камерою до найглибшого озера у світі.

Свого часу Байкал і його мальовничі локації настільки надихнули дівчину, що запас ідей не вичерпався досі.

Щоразу Макєєва повертається з Сибіру з новими ефектними фото, якими ділиться на особистій сторінці в Інстаграм, за оновленнями якої стежать майже 800 тис. фоловерів. І він цілком тягне на мікро-блог дня.

"Байкал - дуже духовне місце, де кожен може знайти натхнення чи розради для душі. Натхнення для моєї роботи там знайшла і я, - розповіла фотограф у своєму блозі на BoredPanda. - Подорожі та красиві локації - це те, що дійсно може підштовхнути вас до створення шедеврів. А природа - найкращий скульптор. Подивіться на чистий лід, камені, бризки, сніг і чудове небо".