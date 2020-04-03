Репер Каньє Уест виявився художником (Відео)

Новини культури:Несподівано для всіх знаменитий репер виявився художником.

Каньє Вест - художник в широкому сенсі слова, і тепер його ранні роботи можна купити за $ 16-23 тис. Саме так оцінили шкільні малюнки репера експерти шоу Antiques Roadshow.

Малюнки Уеста на оцінку принесла дружина кузена Каньє. "Коли мати Каньє померла в 2007 році, мій чоловік прийняв їх як частину спадщини приблизно через рік після її смерті, - пояснила вона походження колекції. - Ми вибрали лише кілька, щоб показати, але у нас їх багато. Багато людей, ймовірно, не усвідомлюють, наскільки він талановитий митець, крім його музичної кар'єри".

Переможець Греммі використовував графіт і гуаш для створення деяких своїх оригінальних робіт. У 1995 році, коли Каньє було всього 17 років, він намагався продавати свої чорно-білі малюнки по 10-12 доларів за штуку, а кольорові - по 15.

Оцінювач Antiques Roadshow не стала приховувати, що головним чином цінність малюнків Уеста визначається його нинішнім статусом, але зазначила, що у нього дійсно "екстраординарний талант".

"Деякі люди можуть сказати, що він є суперечливою фігурою зі своїми думками і кар'єрою, але я не думаю, що хтось може заперечувати той факт, що у нього екстраординарний талант. Я б чекала, що з часом це буде цінуватися більше, - сказала вона. - Дійсно неймовірно мати такі ранні твори людини, яка стала важливою культурною фігурою нашого часу".

Експерт оцінила найбільшу роботу Каньє Уеста приблизно в $ 6-8 тис., а решту - від $ 2 до 7 тис. За кожну.