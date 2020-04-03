Скачать
П'ятниця, 03.04.2020
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
В Україні 942 особи хворі на коронавірусну інфекцію
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
1 мільйон 15 тисяч 877 випадків - світова статистика захворюваності на Covid-19
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Рецепт дня: корисний салат із броколі
Рецепт дня: корисний салат із броколі

Репер Каньє Уест виявився художником (Відео)

Репер Каньє Уест виявився художником (Відео)
12:03 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Несподівано для всіх знаменитий репер виявився художником.

Каньє Вест - художник в широкому сенсі слова, і тепер його ранні роботи можна купити за $ 16-23 тис. Саме так оцінили шкільні малюнки репера експерти шоу Antiques Roadshow.

Малюнки Уеста на оцінку принесла дружина кузена Каньє. "Коли мати Каньє померла в 2007 році, мій чоловік прийняв їх як частину спадщини приблизно через рік після її смерті, - пояснила вона походження колекції. - Ми вибрали лише кілька, щоб показати, але у нас їх багато. Багато людей, ймовірно, не усвідомлюють, наскільки він талановитий митець, крім його музичної кар'єри".

Переможець Греммі використовував графіт і гуаш для створення деяких своїх оригінальних робіт. У 1995 році, коли Каньє було всього 17 років, він намагався продавати свої чорно-білі малюнки по 10-12 доларів за штуку, а кольорові - по 15.

Оцінювач Antiques Roadshow не стала приховувати, що головним чином цінність малюнків Уеста визначається його нинішнім статусом, але зазначила, що у нього дійсно "екстраординарний талант".

"Деякі люди можуть сказати, що він є суперечливою фігурою зі своїми думками і кар'єрою, але я не думаю, що хтось може заперечувати той факт, що у нього екстраординарний талант. Я б чекала, що з часом це буде цінуватися більше, - сказала вона. - Дійсно неймовірно мати такі ранні твори людини, яка стала важливою культурною фігурою нашого часу".

Вуличні художники присвячують графіті коронавірусу (Фото)

Експерт оцінила найбільшу роботу Каньє Уеста приблизно в $ 6-8 тис., а решту - від $ 2 до 7 тис. За кожну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Голливуд, Рэпер, Художник, графити, Каньє Уест, Шкільні малюнки, Antiques Roadshow, Гуаш.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Якого віку були померлі на коронавірус українці
02 Найпоширеніші фейки про коронавірус цього тижня
03 На Івано-Франківщині з підозрою на коронавірус померла вагітна жінка
04 Новий очільник МОЗ відзвітувався про перші дні на посаді
05 У військового ЗСУ підтвердили коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні
Шмигаль розповів, коли чекати послаблення карантинних заходів в Україні
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
У Китаї 4-го квітня вшанують пам'ять загиблих від Covid-19
Нові обмеження через коронавірус в Україні
Нові обмеження через коронавірус в Україні
На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн
На спорті. Супермодель Наомі Кемпбелл проводить тренування онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся