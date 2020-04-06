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Фестиваль документального кіно Docudays UA буде проходити онлайн

Фестиваль документального кіно Docudays UA буде проходити онлайн
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини культури:Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA цьогоріч відбудеться онлайн.

«З 24 квітня до 3 травня включно ми підготували для вас 45 онлайн-трансляцій правозахисних заходів RIGHTS NOW! та подій майстерні документалістики DOCU/КЛАС. Щовечора на глядачів чекатиме нова серія «Села» від видатної французької режисерки Клер Сімон. Це також понад 50 стрічок у безкоштовному доступі до 10 травня на нашій платформі DOCU/SPACE. Для нас це рішення сповнене викликів та експериментів: ми будемо першим українським кінофестивалем, який відбудеться онлайн. Відтак долучитися до Docudays UA-2020 зможуть не лише кияни, а й уся Україна», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, усі фестивальні кінопокази та онлайн-трансляції будуть безкоштовними. Але, за можливості, можна сплатити за перегляд довільну суму або зробити благодійний внесок на сайті фестивалю.

«Цей фестиваль – наш акт солідарності зі світовою культурною спільнотою та спосіб підтримати наших глядачів і глядачок під час кризи. Він дозволить перезавантажитися і зберегти зв'язок зі світом за умов глобальної ізоляції», - наголосила програмна директорка Вікторія Лещенко.

Фестиваль матиме 3 основні компоненти. Публічні онлайн-трансляції на сайті Docudays UA правозахисних дискусій програми RIGHTS NOW!, лекцій та зустрічей DOCU/КЛАС, а також розмов про життя і про кіно з режисерами фестивальних стрічок та кінокритиками.

Віртуальний кінотеатр DOCU/SPACE, де можна переглянути понад 50 фестивальних стрічок з конкурсних та позаконкурсних програм, більшість з яких будуть доступні з 24 квітня до 10 травня.

Ексклюзивні онлайн-події для власників індустрійних акредитацій DOCU/ПРО. Cеред них: Ukrainian Doc Preview – презентація актуальних українських документальних фільмів на стадії виробництва перед фахівцями кіноіндустрії, втілена у партнерстві з Українським інститутом, а також Meet Professionals – цикл онлайн-зустрічей з міжнародними експертами документального кіно.

Також глядачі зможуть зареєструватися до дистанційного спілкування з «книгами» в Живій бібліотеці. А підліткам з різних куточків України пропонується участь в Онлайн-студії документального кіно, де під менторством документальних режисерів вони створюватимуть у DOCU/ТАБОРІ власні документальні стрічки про життя на карантині.

Онлайн-фестиваль збереже всі конкурсні програми – DOCU/СВІТ, DOCU/УКРАЇНА та DOCU/КОРОТКО. Традиційно кожну з програм оцінюватиме окремий склад журі, до якого входять зарубіжні та українські експерти, документалісти, правозахисники. Одна з десяти номінованих стрічок отримає нагороду RIGHTS NOW. Її вручать креативному документальному кіно, що досліджує сучасний світ і робить значний внесок у дискусію про людську гідність, свободу та рівність.

Організатори фестивалю обіцяють за тиждень опублікувати детальну програму та розклад фестивальних онлайн-трансляцій. Інформацію про фестивальні абонементи та індустрійні акредитації надіслати їхнім власникам на пошту.

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