Новини культури:Для того, щоб оговтатися від таких втрат, їм можуть знадобитися роки. Збитки театрів на Нью-Йоркському Бродвеї будуть колосальні

Час біжить стрімко. Менше місяця тому ми писали про те, як американська преса обговорювала, чи зможуть бродвейські театри зажадати виплати страховки, якщо влада Нью-Йорка закриє через епідемію метро. Адже в цьому випадку дістатися до них буде набагато складніше.

Проблему тоді вирішив мер "Великого яблука" Білл де Блазіо, який оголосив про заборону до 12-го квітня всіх заходів, які збирають більше 500 осіб. В результаті театри на Бродвеї закрилися, так як всі вони мають місткість понад 500 глядачів, а деякі більше 1000.

Тоді ми підрахували, що оскільки, як писала Lenta.UA. , детально розповідаючи про бродвейський театральний бізнес, сумарний річний виторг його театрів становить $1,8 млрд., то збиток від закриття театрів на місяць складе $150 млн. І це тільки за квитки, не рахуючи супутніх витрат глядачів. І ось тепер, повідомляє The Hollywood Reporter, вирішено, що відкриття, заплановане на 12-е квітня, буде перенесено майже на 2 місяці, до 7-го червня.

А це вже, як пише видання, збиток в розмірі не близько $500 млн. (як бачимо, ми зі своїм прогнозом по $150 млн. на місяць практично не помилилися), а, з огляду на весь обсяг економіки, що підживлює театральним Бродвеєм, $1 млрд. При цьому багато хто вважає, що і оголошена зараз дата відкриття театрів, 7-е червня, буде зрушуватися ще далі і, можливо, не один раз. І що навіть коли карантин нарешті закінчиться, театральному Бродвею для того, щоб оговтатися від таких втрат, можуть знадобитися роки.

Експерти припускають, що ця перерва і неминуче (як вже показав Китай) зменшення кількості глядачів навіть після відкриття театрів призведе до зниження цін на квитки в театри і, відповідно, традиційно високих бюджетів театральних постановок. А якщо так, то це вже буде незвичний і зовсім не той «театральний Бродвей».