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Музей у Китаї знову зустрічає гостей

Музей у Китаї знову зустрічає гостей
02:23 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Twitter

Новини культури:Армія теракотових воїнів знову готова зустрічати відвідувачів.

Цинь Шихуанді, який помер в 210-м до н.е., був не тільки першим імператором єдиного Китаю, створеного ним з ворогуючих раніше царств. Він ще й був першим китайським правителем, якого ховали без жертвоприношень в особі його воїнів, хоча, як вважають історики, разом з ним були закопані 70 тисяч робітників, які будували його гробницю, і члени їх сімей. Всього його похоронний комплекс, про масштаби якого говорить стіна по його периметру довжиною 6 км, зводили 700 тисяч будівельників і ремісників.

Що ж стосується воїнів, то імператора в його останній шлях супроводили їх теракотові копії - 8100 повнорозмірних індивідуалізованих, кожна зі своїм неповторним обличчям, статуй піхотинців, лучників і вершників з кіньми. (Поки в ході розкопок вилучено близько 500 військових скульптур, знайшли також статуї чиновників, акробатів та інших цивільних осіб).

Цю теракотовую армію виявили в 1974-му році, коли бурили артезіанську свердловину, а в 1987-му після розкопок її, першим з китайських об'єктів, включили в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З тих пір ця частина похоронного комплексу стала найзнаменитішим китайським музейним комплексом, пунктом програми відвідувань країни главами іноземних держав і об'єктом масового культурного туризму. З початком епідемії коронавірусу його закрили для відвідувань - і ось зараз.

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За минулий уїк-енд похоронний комплекс відвідали 12251 осіб. Адміністрація музею заздалегідь обмежувала число відвідувачів - не більше 8 тисяч осіб в день, але, набралося, як бачимо, лише половина. (Китайці навіть після скасування карантину поки взагалі поводяться дуже обережно). Як вже стало звичайним на будь-яких заходах в Китаї, музей можна було відвідати тільки в масці, з попередніми вимірюванням температури і скануванням індивідуального штрих-коду.

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Китай, История, Музей, Мистецтво, Кінець карантину.
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