Правила карантину передані через витвори мистецтва

Новини культури:Представники Мінкульту України долучились до інформування людей у час пандемії коронавірусу.

На прикладі легендарних картин вони показали, як можна протистояти розповсюдженню COVID-19 та залишатися в безпеці.

Відомо, що знімки створили представники креативного агентства LOOMA. Проєкт вони вирішили назвати "Мистецтво карантину" (Art of Quarantine).

На прикладі знаменитих у всьому світі картин митці показали прості правила, яких варто дотримуватись кожному у час пандемії коронавірусу! Саме це, за їхніми словами, є справжнім мистецтвом.

"Правила карантину є досить простими, але дотримуватися їх свого роду мистецтво. Про це розповідають переосмислені шедеври світового мистецтва в нашому проєкті Art Of Quarantine", – зазначили вони.