Met Gala 2020: бал в режимі онлайн

Новини культури:Американський Бал інституту костюма Met Gala, що традиційно проходить на початку травня кожного року, скасували через пандемію коронавірусу.

Тому фанати вирішили зробити віртуальний захід, згадуючи образи зірок з минулих років.

Офіційне відкриття виставки Met Gala було заплановане на 4 травня 2020 року, але через спалах COVID-19 у світі його перенесли на невизначений термін. Цьогорічна тема балу мала назву "Про час: мода і тривалість" (About Time: Fashion and Duration).

Але на фан-акаунті High Fashion у Twitter з'явився анонс Met Gala, де фанати пропонують провести онлайн-захід 4 травню. Там прихильники щорічнох події пропонують колективно згадати найепатажніші образи зірок із червоної доріжки, на які витрачали шалені статки.

Although this years official Met Gala has been indefinitely postponed, the HFTwit Met staff would like to announce that the High Fashion Twitter Met Gala will still be happening on the first Monday in May! — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) March 16, 2020

"Попри те, що офіційний Met Gala відклали на невизначений термін, ми в High Fashion Twitter оголошуємо, що бал все ж відбудеться в Twitter у перший понеділок травня. З огляду на занепокоєння та стрес, викликані спалахом COVID-19, ми вважаємо, що проведення нашого Met Gala буде правильним рішенням. Сподіваємося, що ця подія стане маленьким джерелом радості та єдності для нашої спільноти", – повідомили організатори у твіттері.

For those who have signed up for the brand challenge and are excited to see who have been assigned to, check the list in google sheet below! The list will be updated every three days with new participants and will close May 3rd 11:59 EST.https://t.co/TEYlAQGYnL — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 7, 2020

До списку гостей онлайн "червоної доріжки" можна потрапити, заповнивши спеціальну форму та взявши участь хоча б в одному з челленджів High Fashion Twitter. Варто додати, що дана спільнота є осередком фанатів балу та ніяк не пов'язана з офіційними представниками та організаторами Met Gala.