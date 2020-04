Met Gala 2020: бал в режимі онлайн

Тому фанати вирішили зробити віртуальний захід, згадуючи образи зірок з минулих років.

Але на фан-акаунті High Fashion у Twitter з'явився анонс Met Gala, де фанати пропонують провести онлайн-захід 4 травню. Там прихильники щорічнох події пропонують колективно згадати найепатажніші образи зірок із червоної доріжки, на які витрачали шалені статки.

Although this years official Met Gala has been indefinitely postponed, the HFTwit Met staff would like to announce that the High Fashion Twitter Met Gala will still be happening on the first Monday in May!

"Попри те, що офіційний Met Gala відклали на невизначений термін, ми в High Fashion Twitter оголошуємо, що бал все ж відбудеться в Twitter у перший понеділок травня. З огляду на занепокоєння та стрес, викликані спалахом COVID-19, ми вважаємо, що проведення нашого Met Gala буде правильним рішенням. Сподіваємося, що ця подія стане маленьким джерелом радості та єдності для нашої спільноти", – повідомили організатори у твіттері.

