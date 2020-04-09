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Адель виплатить екс-чоловіку 140 мільйонів доларів

Адель виплатить екс-чоловіку 140 мільйонів доларів
11:24 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британська виконавиця Адель рік тому оголосила про те, що їхнє подружнє життя з чоловіком Саймоном Конецьким підійшло до кінця.

Тепер у ЗМІ шириться інформація про те, що виконавиця повинна виплатити ексчоловікові 140 мільйонів доларів.

Трирічний шлюб дав неабияку тріщину на життя співачки. Вона схудла на 45 кілограмів до невпізнання, а також шокувала фанів гучною заявою. Вона вирішила піти зі сцени, закрити музичний бізнес і просто зайнятися своїм

Тепер на Адель чекає ще більше випробовування. За джерелами видання The Sun, експодружжя не підписувало шлюбний договір, тому за законами штату Каліфорнія, Саймон має повне право на половину майна Адель. Тепер співачка повинна сплатити колишньому чоловікові 140 мільйонів доларів.

Таку значну суму співачка повинна виплатити через те, що ці гроші Адель заробила будучи у шлюбі з Саймоном Конецьким. Станом на 2018 рік статки Адель складали 190 мільйонів доларів. У жовтні 2018 року співачку визнали найбагатшою серед зірок Великобританії, яким до 30 років.

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Як відомо, у 2012 році вона народила від Саймона сина, а у 2016 пара офіційно одружилася. Співачка Адель та американський бізнесмен Саймон Конецький були прикладом для багатьох сімей – обидвоє успішні у своїй галузі кар'єристи, які ростили улюбленого сина і демонстрували всім палке кохання. Втім вже у квітні 2019 року стало відомо про їхнє розставання.

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Все по темі:

Калифорния, Адель, Саймон Конецкий, Розлучення, Британська виконавиця, Аліменти, Шлюбний договір.
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