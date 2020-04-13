Музеї у Німеччині формують колекції про Covid-10

Новини культури:У Німеччині почали формувати колекції про коронавірус.

Газетні статті про розвиток пандемії, відеоконцертів з балконів, аудіозаписи оголошень рятувальних служб - все це свідчення, які не повинні бути втрачені, вважають в баварських музеях.

Баварія на півдні Німеччини почали збирати колекції, присвячені історії пандемії коронавируса. Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

"Такі колекції важливі для вітчизняних музеїв", - говорить представник Союзу недержавних музеїв Баварії Вольфганг Штеблер.

За словами Штеблера, криза, викликана пандемією, вже зараз є "історією медицини і сучасності". Її свідчення - це, наприклад, оголошення про закриття магазинів, ресторанів, порожні площі і громадські місця. "Якщо ми зараз не зробимо фото, то скоро вони зникнуть", - підкреслює Штеблер.

Газетні статті про розвиток пандемії, відеоконцертів з балконів, аудіозаписи оголошень рятувальних служб - все це свідчення, які не повинні бути втрачені, вважають в баварських музеях.

"Ми створюємо онлайн-архів пам'яті регіону. Ті, хто сьогодні стикаються з карантинними обмеженнями, дистанційною роботою і масовими закупівлями запасів, незабаром стануть свідками історичних подій", - вважають в Баварії.